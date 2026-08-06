Ce gest a făcut Gianni Infantino ca să-și păstreze funcția. A convocat o reuniune de urgență a conducerii FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino, aflat în centrul unei controverse uriașe, și-a cerut scuze pentru „greșelile” legate de planul de comercializare a unor drepturi ale Cupei Mondiale, însă conducerea forului mondial și-a „reafirmat sprijinul deplin” pentru acesta, după o reuniune de criză desfășurată miercuri.

Ce gest a făcut Gianni Infantino ca să-și păstreze funcția

Infantino a fost nevoit să renunțe la planul său, care prevedea vânzarea unor participații la Cupa Mondială și la alte competiții FIFA către investitori privați, după reacțiile puternice stârnite săptămâna trecută. UEFA a anunțat că ar fi boicotat evenimentele FIFA dacă proiectul ar fi fost aprobat, amintește Yahoo Sports.

Marți, președintele Federației Iordaniene de Fotbal, prințul Ali bin Hussein, l-a acuzat pe Infantino de „șantaj”. Aflat sub o presiune uriașă și în condițiile în care funcția sa părea amenințată, el a convocat o reuniune de urgență a conducerii FIFA în Maroc.

Infantino se bucură de susținerea conducerii FIFA

O scrisoare publicată de FIFA miercuri seara a fost semnată atât de Gianni Infantino, cât și de secretarul general al forului, Mattias Grafström, deși acesta din urmă ar fi trimis marți un e-mail angajaților în care descria propunerea lui Infantino drept „tristă și condamnabilă”.

Scrisoarea a prezentat însă o imagine mult mai unită a conducerii FIFA decât cea sugerată de e-mailul respectiv și a consemnat prima scuză publică a lui Infantino în legătură cu planul de comercializare a drepturilor.

„Recunoaștem că au fost făcute greșeli în procesul de propunere a înființării FIFA Forward Enterprise (FFE). Cu siguranță, nu aceasta a fost intenția: Consiliul FIFA și asociațiile membre FIFA nu trebuiau să se simtă excluse din proces, iar lucrurile ar fi trebuit gestionate diferit. Recunoaștem că au fost făcute greșeli și după ce propunerea a ajuns în presă. Ne cerem sincer scuze pentru aceste greșeli și ne angajăm să nu le mai repetăm. În acest sens, vom realiza o analiză necesară, iar un raport va fi prezentat Consiliului FIFA la următoarea sa reuniune programată”, se arată într-un fragment al scrisorii.

Gianni Infantino nu va demisiona

Totodată, orice speculație potrivit căreia Infantino ar putea demisiona sau ar putea fi înlăturat din funcție de membri importanți ai conducerii FIFA a fost rapid înlăturată printr-o demonstrație clară de sprijin pentru președintele forului internațional.

„Pentru a elimina orice îndoială, secretarul general al FIFA și membrii Consiliului de conducere prezenți la reuniune își reafirmă sprijinul deplin pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, singurul oficial ales de cele 211 asociații membre FIFA”, se arată într-un fragment al comunicatului.

În cadrul reuniunii s-a discutat și s-a convenit că procesele interne, comunicarea și colaborarea dintre președintele FIFA, secretarul general și Consiliul de conducere pot și trebuie îmbunătățite constant, pentru a deveni mai eficiente.

„Suntem pe deplin convinși că rezultatele reuniunii de astăzi vor consolida modul în care FIFA este administrată, vor contribui la recâștigarea încrederii în organizație și ne vor permite să ne pregătim pentru evenimentele și provocările majore care urmează într-un mod unit și transparent, continuând în același timp misiunea de dezvoltare a fotbalului în întreaga lume”, se mai arată în comunicat.

FIFA a transmis, de asemenea, că nu va accepta atacuri la adresa integrității sau a bunei guvernanțe a organizației. Mesajul pare să indice că, după abandonarea planului de comercializare a drepturilor, forul mondial dorește să închidă cât mai discret acest episod controversat, mai notează sursa citată.

Propunerea lui Infantino a fost aspru criticată

Propunerea lui Gianni Infantino prevedea înființarea FIFA Forward Enterprise (FFE), o entitate prin care forul mondial urma să atragă investiții private prin vânzarea unor participații la drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor competiții FIFA. Planul ar fi permis investitorilor să obțină o parte din veniturile generate de aceste competiții, însă a stârnit rapid controverse în rândul oficialilor din fotbal.

Proiectul a fost criticat în special din cauza modului în care a fost conceput și comunicat. Mai multe persoane din conducerea FIFA s-au plâns că nu au fost consultate suficient, în timp ce UEFA a avertizat că ar putea boicota evenimentele FIFA dacă planul ar fi fost aprobat. În urma reacțiilor negative, Infantino a renunțat la propunere, iar conducerea FIFA a anunțat ulterior că va analiza modul în care a fost gestionat întregul proces.

CITEȘTE ȘI:

Prima federație care îi întoarce spatele lui Gianni Infantino. Țara care nu îl mai vrea la conducerea FIFA

Gianni Infantino răspunde după amenințările UEFA. Mesajul transmis celor 211 federații FIFA: „Aveți 53 de zile să decideți”