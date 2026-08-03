Federația de Fotbal din Țara Galilor (FAW) a devenit prima federație națională care își retrage oficial sprijinul pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, după controversatul plan privind vânzarea unei participații din compania care va administra drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Potrivit The Independent, oficialii galezi au anunțat că și-au pierdut încrederea în actualul șef al FIFA și au confirmat că nu susțin proiectul prin care forul mondial intenționează să atragă investitori privați în administrarea competiției.

Federația galeză susține că modelul propus ridică semne de întrebare privind controlul asupra celei mai importante competiții din fotbalul mondial și consideră că o decizie cu un impact atât de mare trebuie analizată în detaliu înainte de a fi aprobată.

Reprezentanții FAW au precizat că, în forma actuală, proiectul nu beneficiază de sprijinul lor.

Gianni Infantino pierde tot mai mult sprijin

FAW își exprimase inițial sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA anul viitor, înainte ca acesta să prezinte planul de înființare a companiei FIFA Forward Enterprise (FFE). Totuși, într-un comunicat publicat luni, federația a anunțat că a devenit prima asociație națională care își retrage oficial sprijinul pentru actualul președinte al FIFA.

„Eșecurile recente în materie de guvernanță, proceduri, leadership, valori, gestionarea relațiilor cu părțile implicate, comunicare și capacitate de decizie ne-au determinat să concluzionăm că domnul Infantino a pierdut încrederea Federației Galeze de Fotbal și nu mai beneficiază de sprijinul nostru pentru a rămâne la conducerea fotbalului mondial. Faptul că nu a pus pe primul loc interesele fotbalului reprezintă un eșec pe care nu îl putem accepta”, se arată în comunicatul FAW.

Și Federația Engleză de Fotbal ar fi transmis FIFA că își retrage sprijinul pentru Gianni Infantino. De asemenea, sâmbătă, forul de la Londra a publicat un comunicat în care și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru poziția UEFA, potrivit căreia încrederea în președintele FIFA a fost pierdută din cauza propunerii privind înființarea FIFA Forward Enterprise.

Planul prezentat de FIFA a provocat controverse

Planul promovat de Gianni Infantino prevede înființarea unei noi companii comerciale care ar urma să administreze drepturile economice ale Cupei Mondiale. FIFA intenționează să vândă un pachet minoritar de acțiuni către investitori privați, iar fondurile obținute ar urma să fie redistribuite federațiilor naționale printr-un nou program de finanțare.

Președintele FIFA susține că proiectul ar genera aproximativ 10 miliarde de dolari, bani care ar permite fiecăreia dintre cele 211 federații membre să acceseze finanțări de până la 40 de milioane de dolari în următorul ciclu. În schimb, dacă proiectul nu va fi aprobat, va rămâne în vigoare programul actual FIFA Forward, evaluat la aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

FIFA Forward Enterprise nu se bucură de succes

Proiectul a stârnit însă numeroase controverse. UEFA și mai multe federații europene consideră că vânzarea unei participații din compania care va administra drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați ar putea reduce controlul FIFA asupra celei mai importante competiții din fotbalul mondial și ar crea un precedent cu efecte pe termen lung asupra modului în care este administrat turneul.

Infantino le-a cerut celor 211 federații membre FIFA să își comunice decizia până la 19 septembrie. Potrivit scrisorii transmise acestora, aprobarea proiectului ar permite accesul la noul pachet de finanțare estimat la 10 miliarde de dolari, în timp ce respingerea lui ar însemna păstrarea actualului program FIFA Forward, evaluat la aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

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