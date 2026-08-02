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Doliu în lumea sportului! A murit înecată la doar 20 de ani

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 16:47
Doliu în lumea sportului! A murit înecată la doar 20 de ani
Foto: social media
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O tragedie de proporții a zguduit lumea sportului și a readus în atenție drama migrației din nordul Africii. Faten Ben Amar El Azizi, jucătoare legitimată la clubul marocan Maghreb Atletico Tetuan, și-a pierdut viața în timp ce încerca să traverseze înot frontiera maritimă dintre Maroc și Ceuta, enclava spaniolă situată pe coasta nord-africană. Sportiva se numără printre victimele valului fără precedent de migranți care au încercat în ultimele zile să ajungă pe teritoriul spaniol.

Decesul tinerei a fost confirmat de clubul la care evolua, iar vestea a provocat un val de emoție în rândul colegilor, suporterilor și comunității sportive din Maroc. Moartea sa evidențiază încă o dată riscurile uriașe la care se expun persoanele care încearcă să ajungă în Europa pe căi ilegale, în speranța unui trai mai bun.

Faten Ben Amar El Azizi a murit!

În ultimele 72 de ore, zona de frontieră dintre Maroc și Ceuta a fost martora uneia dintre cele mai grave crize de migrație din ultimii ani. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, aproximativ 60.000 de persoane au încercat să pătrundă în enclava spaniolă, fie pe uscat, fie traversând marea înot. Numărul extrem de mare al celor care au încercat această rută a pus o presiune uriașă asupra echipelor de intervenție și a forțelor de ordine.

Bilanțul victimelor continuă să crească. Datele comunicate de autoritățile spaniole arată că cel puțin 67 de persoane și-au pierdut viața în timpul tentativelor de traversare. Printre acestea se află și Faten Ben Amar El Azizi, care a încercat să ajungă pe teritoriul spaniol traversând marea.

Ceuta reprezintă unul dintre cele două teritorii spaniole aflate în nordul Africii, alături de Melilla. Datorită statutului său de teritoriu al Uniunii Europene, enclava este considerată de mulți migranți una dintre cele mai accesibile porți de intrare în spațiul european. Din acest motiv, zona este frecvent scena unor tentative de trecere ilegală a frontierei, însă amploarea fenomenului din ultimele zile este una fără precedent.

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