Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”

Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”

De: Daniel Matei 30/07/2026 | 22:10
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale de succes precum Doctor Who, The Crown și Game of Thrones, a murit la vârsta de 80 de ani.

Potrivit BBC, vestea a fost confirmată de agentul actorului, care a precizat că Tom Chadbon s-a stins din viață în urma unei boli, înconjurat de familie.

Cine a fost Tom Chadbon

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, Chadbon a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de televiziune din Marea Britanie. Publicul îl cunoaște în special pentru rolurile din Doctor Who, unde a apărut în mai multe episoade, dar și din producții precum The Crown, Game of Thrones, The Bill, Casualty și Midsomer Murders.

Pe lângă activitatea din televiziune, Tom Chadbon a avut o carieră bogată și în teatru, colaborând de-a lungul anilor cu prestigioasa Royal Shakespeare Company și jucând în numeroase producții pe scenele britanice.

După anunțul morții sale, numeroși colegi și admiratori i-au adus un omagiu, descriindu-l drept un actor talentat, generos și un profesionist respectat în industria cinematografică britanică.

Tom Chadbon s-a născut în 1946, la Luton, și a urmat cursurile prestigioasei Royal Academy of Dramatic Art (RADA). A debutat în televiziune la începutul anilor ’70, iar de-a lungul carierei a devenit unul dintre cei mai apreciați actori britanici de rol secundar, fiind distribuit constant în producții de televiziune, teatru și film. Colegii săi spuneau despre el că avea o versatilitate remarcabilă și că reușea să dea profunzime chiar și personajelor cu apariții scurte.

De-a lungul celor peste cinci decenii de activitate, Chadbon a colaborat cu unele dintre cele mai importante instituții teatrale din Marea Britanie, inclusiv Royal Shakespeare Company și Royal National Theatre. Tom Chadbon a rămas în memoria fanilor serialului Doctor Who datorită aparițiilor sale în mai multe episoade din anii ’70 și ’80.

CITEȘTE ȘI:

Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut și categoric false”

A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
George și Amal Clooney, evacuați de urgență din casa lor din Franța din cauza incendiilor de vegetație
Showbiz internațional
George și Amal Clooney, evacuați de urgență din casa lor din Franța din cauza incendiilor de vegetație
Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut și categoric false”
Showbiz internațional
Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut și categoric false”
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Mediafax
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Oierii veniți să protesteze la București încă așteaptă un răspuns clar. „Mai grav este că ne pierdem piețele”
Adevarul
Oierii veniți să protesteze la București încă așteaptă un răspuns clar. „Mai grav...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
Click.ro
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
go4it.ro
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Descopera.ro
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Go4Games
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze ...
Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze perfect: „Nu ne abatem”
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie
Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie
Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite
Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite
Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ...
Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ridicat fața!”
Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii. Fanii au fost surprinși
Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii. Fanii au fost surprinși
Vezi toate știrile