Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”

Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale de succes precum Doctor Who, The Crown și Game of Thrones, a murit la vârsta de 80 de ani.

Potrivit BBC, vestea a fost confirmată de agentul actorului, care a precizat că Tom Chadbon s-a stins din viață în urma unei boli, înconjurat de familie.

Cine a fost Tom Chadbon

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, Chadbon a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de televiziune din Marea Britanie. Publicul îl cunoaște în special pentru rolurile din Doctor Who, unde a apărut în mai multe episoade, dar și din producții precum The Crown, Game of Thrones, The Bill, Casualty și Midsomer Murders.

Pe lângă activitatea din televiziune, Tom Chadbon a avut o carieră bogată și în teatru, colaborând de-a lungul anilor cu prestigioasa Royal Shakespeare Company și jucând în numeroase producții pe scenele britanice.

După anunțul morții sale, numeroși colegi și admiratori i-au adus un omagiu, descriindu-l drept un actor talentat, generos și un profesionist respectat în industria cinematografică britanică.

Tom Chadbon s-a născut în 1946, la Luton, și a urmat cursurile prestigioasei Royal Academy of Dramatic Art (RADA). A debutat în televiziune la începutul anilor ’70, iar de-a lungul carierei a devenit unul dintre cei mai apreciați actori britanici de rol secundar, fiind distribuit constant în producții de televiziune, teatru și film. Colegii săi spuneau despre el că avea o versatilitate remarcabilă și că reușea să dea profunzime chiar și personajelor cu apariții scurte.

De-a lungul celor peste cinci decenii de activitate, Chadbon a colaborat cu unele dintre cele mai importante instituții teatrale din Marea Britanie, inclusiv Royal Shakespeare Company și Royal National Theatre. Tom Chadbon a rămas în memoria fanilor serialului Doctor Who datorită aparițiilor sale în mai multe episoade din anii ’70 și ’80.

CITEȘTE ȘI:

Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut și categoric false”

A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii