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A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii

De: Daniel Matei 30/07/2026 | 16:39
A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii
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Jurnalistul rus Grigori Nekhoroshev, cunoscut pentru articolul publicat în 2008 despre presupusa relație dintre Vladimir Putin și fosta campioană olimpică la gimnastică Alina Kabaeva, a murit la vârsta de 69 de ani, în Letonia, unde trăia în exil de mai bine de un deceniu.

Jurnalistul rus Grigori Nekhoroshev a murit

Potrivit MSN, fostul redactor-șef al publicației Moskovsky Korrespondent a fost găsit fără viață în locuința sa din Riga. Primele informații indică faptul că jurnalistul ar fi consumat ciuperci otrăvitoare culese chiar de el, iar autoritățile letone nu au anunțat, până în prezent, existența unor indicii care să sugereze o moarte violentă.

În aprilie 2008, Moskovsky Korrespondent a publicat un articol în care susținea că Vladimir Putin urma să divorțeze de soția sa de atunci, Liudmila Putina, pentru a se căsători cu gimnasta Alina Kabaeva. Kremlinul a negat informațiile, iar la scurt timp după apariția materialului publicația și-a încetat activitatea.

Nekhoroshev a afirmat ulterior că a fost interogat și amenințat din cauza articolului. După anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, jurnalistul s-a stabilit în Letonia, unde a primit statut de refugiat politic.

Apropiații spun că se temea de un atentat

Mai mulți apropiați ai jurnalistului au declarat că acesta se temea de posibilitatea unui atac orchestrat de Moscova. Cu toate acestea, anchetatorii nu au anunțat că ar exista dovezi care să lege decesul său de activitatea profesională.

Potrivit informațiilor apărute în presa letonă, Grigori Nekhoroshev era pasionat de culesul ciupercilor, iar moartea sa ar fi fost provocată de consumul unor specii toxice confundate cu unele comestibile.

Un fost coleg al jurnalistului a declarat că Nekhoroshev a fost primul care a făcut public numele Alinei Kabaeva în legătură cu Vladimir Putin și a susținut că liderul de la Kremlin „nu i-a iertat niciodată” acel articol.

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