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Imagini rare cu Daniela Crudu, pe care tatăl ei le vedea în premieră pe CANCAN. Ce făcea în urmă cu 14 ani, în Ferentari: „Eram interesantă”

De: Delina Filip 30/07/2026 | 16:26
Imagini rare cu Daniela Crudu, pe care tatăl ei le vedea în premieră pe CANCAN. Ce făcea în urmă cu 14 ani, în Ferentari: Eram interesantă
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Daniela Crudu s-a retras din lumina reflectoarelor și trăiește o viață liniștită alături de partenerul ei și de cei doi copii ai lor. Doar că, în urmă cu 14 ani, Cruduța făcea ravagii la televizor cu fiecare apariție, dar și pe primele pagini ale ziarului nostru acolo unde era nelipsită. Fie că se certa cu iubitul, fie că făcea vreo nebunie la tv, bruneta era nelipsită din peisajul monden de la noi. Publicul a îndrăgit-o pentru replicile spontane și toate nebuniile pe care le făcea în direct. Vremurile sunt demult apuse, dar fac și acum senzație și stârnesc amintiri și sentimente din acea perioadă. Iar noi, am răsfoit arhiva de aur CANCAN.RO și vă prezentăm imaginile care au făcut istorie și care și acum, după 17 ani, sunt la fel de savuroare. 

Daniela Crudu este unul dintre personajele emblematice ale televiziunii din România. A devenit cunoscută odată cu aparițiile sale ca asistentă tv la „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar mai târziu la „Un Show Păcătos”, acolo unde energia și personalitatea ei au făcut-o imposibil de ignorat. Cruduța reușea mereu să stârnească zâmbete și să transforme orice apariție într-un moment memorabil, iar acum toate acestea îi sunt amintiri dragi. Recent, bruneta a fost invitată la un podcast acolo unde și-a amintit cele mai nebune momente trăite în perioada ei de glorie.

Daniela Crudu, momentele de glorie ale carierei sale

Cruduța a fost recent invitată în cadrul unui podcast acolo unde și-a amintit cele mai savuroase momente din cariera sa. Abia ce devenise cunoscută în toată țară că paparazzii deja erau pe urmele ei. Și atunci, ca și acum, CANCAN.RO vă prezenta cele mai tari imagini cu figurile cunoscute de la tv, iar Cruduța era, fără doar și poate, una dintre vedetele care atrăgeau din ce în ce mai tare atenția.

Paparazzii CANCAN.RO erau mereu pe urmele Danielei Crudu și, implicit, ale familiei sale
Paparazzii CANCAN.RO erau mereu pe urmele Danielei Crudu și, implicit, ale familiei sale

Daniela a devenit cunoscută în 2008, atunci când a devenit „vecina” de la Neatza cu Răzvan și Dani. Avea doar 19 ani, dar reușea să capteze atenția tuturor prin energia și felul său lispit de inhibiții care au propulsat-o imediat în televiziune. Cu timpul, a ajuns de la matinal, direct la show-ul de seară.

„Eu când am devenit cunoscută, am câștigat castingul la Neața cu Răzvan și Dani. Nu știu, erau multe fete, cred că 300 de fete. A durat castingul vreo săptămână sau două, era televizat și era cu votul publicului. Și lumea m-a votat pe mine, tocmai de asta, că eram dezinvoltă”, a povestit Daniela Crudu în cadrul unui podcast recent.

Ce-i drept, nici nu avea cum să nu atragă atenția Cruduța. Tânăra a cucerit imediat prin naturalețea ei, iar imaginile cu ea făceau deliciul presei. Fanii voiau să îi știe fiecare mișcare, iar familia sa devenise și ea, implicit, în centrul atenției. Probabil contrastul dintre fata de la tv sexy care le spunea „Bună dimineața” milioanelor de telespectatori și tânăra care stătea în Ferentari era ceea ce îi atrăgea pe telespectatori.

„Eu eram crescută într-un anumit ritm acolo pe calea Ferentari. Tata era nebun, circ în casă, se distra cu noi. Au venit prima oară paparazzii prima oară, cățelul pe geam, vara mea fuma, sora mea cu capul pe geam, era ceva. Era foarte picant și eram o fată interesantă pentru ei, dar îmi vedeam de treaba mea”, și-a amintit Daniela Crudu.

Sora și verișoara Danielei
Sora Danielei, Ana Crudu, și verișoara lor

Cruduța făcea ravagii oriunde apărea

E clar, Daniela Crudu era un super-star în 2010-2012, iar lumea era mereu pe urmele ei. Participa la diverse emisiuni, era sufletul petrecerilor, iar poveștile sale de iubire erau și ele pe primele pagini ale ziarelor. Și, că tot am adus vorba despre paparazzii care o urmăreau peste tot, am mai scos de la arhivă imagini cu Daniela, de data aceasta în ziua de salariu. Șofer i-a fost iubitul ei de la acea vreme, care o și însoțea peste tot. A lăsat-o pe Cruduța în fața clădirii, bruneta s-a dat jos din mașină și a intrat glonț în clădirea Antenei, de unde a ieșit câteva minute mai târziu. Fără prea multe comentarii, vedeta a revenit la mașină, s-a urcat în dreapta, căci pe vremea aceea avea permisul suspendat, și s-a întors spre casă.

Toata România era cu ochii pe Daniela Crudu
Toata România era cu ochii pe Daniela Crudu

Ce-i drept, fie că o iubeai, fie că nu îți plăcea de ea, Cruduța era un personaj pe care nu aveai cum să nu-l recunoști dintr-o mie. Și, în cazul în care vă era dor de imagini din perioada ei de glorie, avem o galerie foto pe care suntem siguri că o veți savura. Până și tatăl ei, tatăl ei, încă de la acea vreme, când voia să afle tot despre fiica lui, răsfoia CANCAN-ul. Acum, nu mai e în format print, ci în digital, dar a rămas la fel de picant.

Nelu Crudu era tare dornic să afle noutățile din CANCAN
Nelu Crudu era tare dornic să afle noutățile din CANCAN

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