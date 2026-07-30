Imaginile durerii de la înmormântarea Anastasiei. Familia și apropiații o conduc astăzi pe tânăra de 22 de ani pe ultimul drum

Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Anastasiei! Astăzi, 30 iulie, Iris Anastasia este condusă pe ultimul drum, la câteva zile după ce dispariția ei a mobilizat autoritățile și o țară întreagă. La Biserica Sfântul Nicolae din Brănești, prietenii și oamenii care au cunoscut-o s-au strâns alături de familie pentru a-și lua rămas bun de la tânăra de doar 22 de ani. CANCAN.RO are imagini dureroase de la înmormântarea Anastasiei!

Durere fără margini, astăzi, la Brănești! Atmosfera de la înmormântare este una apăsătoare. Rudele și apropriații tinerei au ajuns la Biserică pentru a fi alături de familie într-una dintre cele mai grele zile din viața lor. Lăcașul de cult s-a transformat într-ul lor al tăcerii și al despărțirii, unde cei prezenți și-au luat la revedere de la tânăra plecată mult prea devreme din această lume.

Familia Anastasiei, răpusă de durere

Imaginile surprinse de CANCAN.RO arată momentele grele prin care trec cei care au cunoscut-o pe tânără. Familia este devastată, iar despărțirea de Anastasia vine la doar câteva zile după ce părinții au trăit cu speranța ca fiica lor va fi găsită în viață. Durerea se citește pe chipurile lor, iar toți cei care au iubit-o au venit cu flori și lumânări pentru a-i aduce Anastasiei un ultim omagiu. Coroane de flori au împrejmuit Biserica, multe dintre ele aveau scrise mesaje de rămas bun și de profundă durere.

Ultimul drum pentru tânăra de 22 de ani

Iris Anastasia Piron a dispărut pe 24 iulie, după ce a fost văzută pentru ultima dată în Sectorul 6 al Capitalei. În aceeași zi a avut loc un accident feroviar în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața. Identitatea victimei a fost confirmată oficial abia pe 27 iulie, când s-a stabilit că era vorba despre Iris Anastasia Piron.

Vestea a fost atât de dureroasă cu cât, în zilele de după dispariție, familia a sperat până în ultima clipă că tânăra va fi găsită teafără. Poliția a mobilizat echipe de căutare, iar cazul a ajuns inclusiv în atenția publicului prin intermediul unui mesaj RO-Alert.

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