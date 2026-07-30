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Urmează patru zile de foc în toată țara. Zonele unde ANM anunță 40 de grade la umbră

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 12:34
Caniculă în România
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Administrația Națională de Meteorologie vine cu un nou anunț important. Specialiștii spun că urmează patru zile de foc în toată țara și asta pentru că se așteaptă temperaturi de până la 40 de grade la umbră. Avertizarea rămâne în vigoare până luni, 3 august.

După ce am avut parte de ploi și vreme schimbătoare în mai toate regiunile, Administrația Națională de Meteorologie avertizează că vine din nou canicula. Meteorologii spun că cele mai afectate zone vor fi în vestul țării, acolo unde la umbră se vor înregistra temperaturi de 40 de grade, iar apoi valul de caniculă se va extinde în zone din sudul țării.

Urmează patru zile de foc în toată țara

Avertizarea meteorologică care intră în vigoare de joi, 30 iulie, marchează al treilea val de căldură și totodată cel mai serios de până acum. Deși luni, 3 august, temperaturile ar trebui să revină la cele normale pentru această perioadă, iar avertizarea de caniculă să se încheie,  Administrația Națională de Meteorologie anunță că nu vom scăpa în totalitate de căldură. Mai mult decât atât, valorile ridicate se vor extinde în toată țara.

De joi și până sâmbătă, 1 august, codul galben se va extinde în nord-vest, vest și centrul țării, acolo unde temperaturile vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. În nordul Crișanei,în partea de sud-vest a Transilvaniei, în Oltenia și în sudul Banatului, maximele înregistrate vor fi în jur de 36-37 de grade Celsius.

Pe de altă parte, în următoarele zile, s-ar putea extinde aria codului galben sau portocaliu. Duminică, 2 august, în partea de vest a țării ar putea să se atingă pragul de 39-40 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în prima parte a lunii august

Totodată, specialiștii în meteorologie spun că în prima jumătate a lunii august, temperaturile se vor menține la fel de ridicate. Maximele din timpul săptămânii ar putea ajunge tot la 39-40 de grade Celsius, chiar și în partea de sud, sud-est a țării. În plus, în Capitală, luna august vine cu o vreme cum rar a mai fost. Soarele va fi pe cer întreaga lună și deși vor exista înnorări pe arii restrânse, nu va exista nicio zi în care să plouă.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 30 iulie 2026. Urmează una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Ce regiuni intră sub codul caniculei naturale

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