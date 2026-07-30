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Meteorologii Accuweather anunță o lună august cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 08:15
Meteorologii Accuweather anunță o lună august cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Vremea în august în Capitală/ sursa foto: Accuweather
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Meteorologii Accuweather au făcut un nou anunț cu privire la vremea din următoarea perioadă. Aceștia au pus la dispoziție datele meteo pentru luna august, iar prin intermediul lor putem observa un aspect neobișnuit, în Capitală.

Este deja finalul lunii iulie, așadar ne pregătim cu pași repezi de ultima lună calendaristică de vară. Meteorologii vin și ei cu vești despre vreme, iar datele furnizate de experții de la Accuweather anunță că august va fi așa cum nu prea a mai fost în România. Potrivit prognozei, în următoarea lună nu va ploua deloc în București, ceea ce este neobișnuit pentru această perioadă.

Vremea în august în Capitală/ sursa foto: Accuweather
Vremea în august în Capitală/ sursa foto: Accuweather

Ce se întâmplă în București

Mai este o singură lună de vară, conform calendarului. În august sunt programate majoritatea concediilor, așadar românii speră la o vreme plăcută. Ei bine, meteorologii Accuweather vin cu vești bune, cel puțin pentru bucureșteni. Prognoza meteo actualizată arată că în luna august 2026 nu va ploua în nicio zi. Acest fapt nu s-a prea întâmplat în România, însă nu poate decât să îi încânte pe oameni.

Mai mult decât atât, temperaturile vor fi la fel de plăcute, însă meteorologii avertizează că vor fi și zile caniculare și nopți tropicale. În primele zile ale lunii august, se vor înregistra valori cuprinse între 34 și 35 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minimele vor fi de 20-21 de grade Celsius. Ulterior, vremea se schimbă semnificativ. În zilele 5,6,7 și 8 august, în Capitală se va instala canicula. Valorile din termometre vor arăta 37-38 de grade Celsius, iar noaptea variază între 21-22 și 23 de grade Celsius.

Apoi, temperaturile vor fi cele normale pentru această perioadă, în jur de 35-34 de grade Celsius, iar soarele va străluci pe cer. Pe de altă parte, în zilele 9, 10, 11 și 13 august, pot apărea înnorări, pe arii restrânse. De asemenea, ceva mai mulți nori se vor aduna în 14 și 15 august, urmând ulterior ca vremea să se mențină la temperaturi obișnuite pentru această lună. Maximele vor fi cuprinse între 29 și 30 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea în jur de 17-18 grade Celsius. În plus, primele zile de toamnă, potrivit Accuweather, vremea se va menține la fel de bună, cu soare pe cer și valori potrivite pentru acea perioadă.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 30 iulie 2026. Urmează una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Ce regiuni intră sub codul caniculei naturale

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