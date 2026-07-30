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TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde

De: Irina Vlad 30/07/2026 | 08:22
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde/ sursă foto: Jagranjosh.com
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CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Ai la dispoziție 12 secunde ca să identifici toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

În această provocare captivantă, cititorii își folosesc abilitățile de observație pentru a găsi diferențele subtile dintre două imagini aproape identice. Pentru a rezolva rapid astfel de teste de inteligență este necesar un nivel ridicat de atenție la detalii.

TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre cele două imagini

Exersarea regulată a acestor exerciții poate îmbunătăți sănătatea mentală și concentrarea, atât la tineri, cât și la persoanele în vârstă. Ai ochi de vultur? Imaginea de mai sus prezintă două fotografii ale unui ceas. Deși la prima vedere imaginile par identice, ele nu sunt.

Există trei diferențe între cele două imagini, iar cititorii au la dispoziție 12 secunde pentru a le găsi. Unele dintre diferențe vor fi ușor de găsit, dar altele vor fi mult mai dificile și vor necesita o mare capacitate de observație.

Cele 12 minute au expirat! Cei care nu au reușit să găsească toate diferențele trebuie să exerseze mai mult acest tip de provocări pentru a-și îmbunătăți viteza și concentrarea.

TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde/ sursă foto: Jagranjosh.com

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

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