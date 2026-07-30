Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul ieftinit cu 73% începând de astăzi

Începând de joi, 30 iulie, până duminică, 2 august, lanțul de magazine Lidl România lansează o ofertă greu de egalat. Reducerile de 73% fac parte din campaniile promoționale de tip „al doilea produs redus”.



Reducerea se aplică exclusiv pentru al doilea produs cumpărat de același fel achiziționat pe același bon fiscal, iar primul produs se plătește la preț întreg. Ofertele sunt valabile în toate magazinele din țară, în limita stocului disponibil. De asemenea, nu uita să scanezi aplicația mobilă la casa de marcat pentru a activa prețurile speciale de tip Lidl Plus.

Lidl România, ofertă imbatabilă la acest produs

Începând de joi, 30 iulie, până duminică, 2 august, în limita stocului disponibil, la piața Lidl, românii pot cumpăra castraveți proaspeți la un preț fără concurență. O bucată de Cstravete Fabio costă 2,99 lei, iar la achiziția a două bucăți, al doilea produs costă doar 0,79 lei.

De asemenea, în aceeași campanie este disponibilă o reducere de 53% la a doua rodie cumpărată. Prețul standard este de 6,49 lei/bucata, însă la fiecare două bucăți cumpărate, a doua costă doar 2,99 lei. Pe lângă aceste reduceri, clienții magazinului vor găsi și alte oferte promoționale la piața Lidl și alimente, printre care se numără:

Varză albă: 1,49 lei/kg

Brocoli, 500g – 6,99 lei

Ardei gras – 4,29 lei/kg

Roșii cherry românești – 4,49 lei

Cartofi dulci – 9,99 lei/kg

Afine caserola 750g – 19,99 lei

Mandarine – 8,49 lei/kg

Migdale Alesto 200g – reducere de 29%, prețul scăzând la 16,89 lei la 11,99 lei

Pulpă de porc fără os: preț promoțional prin activarea cuponului în aplicația Lidl Plus.

Chipsuri din cartofi în stil grecesc: gustări tematice (cu arome de gyros, tzatziki sau oregano) ideale pentru weekend.

Sarmale în foi de viță de vie Eridanous (cu orez și sirop de rodie) – beneficiază de o reducere de 50% la al doilea produs. Prețul standard este de 9,99 lei, iar a doua caserola costă 7,49 lei.

Pastă de măsline Kalamon – preț special de 3,74 lei.

Bere blondă la pachet de 8 doze (7+1 gratuit) – 23,99 lei.

Bere blondă la sticlă (pachet 7 +1 gratuit) – 26,59 lei.

Cea mai mare reducere de azi din LIDL! Costă doar 99 de bani, începând de joi până duminică

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