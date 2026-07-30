Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, a vorbit recent despre țara sa natală. În cadrul unui interviu realizat pe străzile din New York, tânăra și-a spus părerea și despre oamenii din România.

Un videoclip cu Irina Columbeanu a devenit viral în mediul online. Aceasta a acordat un interviu filmat în New York, acolo unde este stabilită pentru studii. Fiica lui Irinel Columbeanu a vorbit despre România și oamenii de aici.

Ea a subliniat că este fericită, deoarece există un sentiment de unitate și prietenie între românii de peste hotare. În plus, s-a abordat un subiect incredibil: ce ar trebui să facem pentru ca lumea să fie plină de iubire și lucruri bune. Tânăra nu a ezitat să răspundă și a făcut-o într-un mod inedit.

Irina Columbeanu, despre România

Irina s-a mutat în New York în urmă cu ceva timp, pentru a-și continua studiile. Ea a locuit înainte cu mama ei, Monica Gabor și partenerul ei de viață, Mr. Pink. Aceasta și-a luat viața în propriile mâini, însă nu a uitat niciodată de unde a plecat.

Fiica fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a fost abordată în plină stradă, pentru un interviu. Întrebată cum și-ar descrie poporul, aceasta a spus că românii sunt orientați spre familie și tocmai de aceea se bucură să vadă cât de uniți sunt concetățenii care locuiesc peste hotare.

Aș spune că românii sunt foarte orientați către familie și plini de naționalism, chiar dacă, la fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția. În New York, de exemplu, mereu întâlnesc români pe stradă, aud pe cineva vorbind limba și merg la ei și imediat avem o legătură, deoarece venim din aceeași țară și devenim prieteni. În New York există această comunitate de români, pe care o regăsesc în orice țară merg. Mereu întâlnesc români. Și mi se pare frumos, deoarece ne iubim țara și suntem mândri să fim români, a explicat Irina Columbeanu.

De asemenea, ea a fost întrebată ce ar trebui să facă fiecare persoană pentru ca lumea să fie un loc mai bun, plin de iubire și înțelegere. Aceasta a subliniat importanța altruismului și empatiei.

Cred că ar trebui să ne punem în locul altor persoane și să fim cât mai altruiști cu putință, să încercăm să-i facem pe cei din jur mai fericiți, în loc să ne concentrăm numai asupra noastră. Nu totul este despre noi și trebuie să înțelegem asta, a mai adăugat ea.

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