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Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica: ”Era diferit de ce apărea în presă”

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 09:41
Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica: ”Era diferit de ce apărea în presă”
Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica: ”Era diferit de ce apărea în presă”
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Relația dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu a ținut ani la rând prima pagină a ziarelor, dar adevărul din spatele ușilor închise a rămas mereu un mare mister! Acum, bona familiei a făcut povestit cum se purtau cei doi în intimitate și ce se întâmpla cu adevărat departe de camerele de filmat.

Cristina Mîndru a dat toate cărțile pe față și a explicat în detaliu ce a trăit în perioada în care a locuit în vila fostului milionar de la Izvorani.

Marea curiozitate a tuturor a fost mereu legată de cine deținea autoritatea în celebra reședință, iar bona a lămurit pentru CANCAN.RO definitiv această dilemă. Deși presa specula des pe seama neînțelegerilor și a rolurilor din cuplu, fosta angajată a mărturisit că realitatea din casă nu avea nicio legătură cu zvonurile de la televizor.

Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica

Cristina Mîndru a spus că n-a prea văzut conflicte între Monica Gabor și Irinel Columbeanu și că n-a înțeles nici până în ziua de azi de ce au existat atâtea controverse la televizor.

„Din ceea ce am văzut eu, nu pot spune că unul dintre ei era mai autoritar. Am petrecut foarte mult timp în preajma lor și nu am asistat la conflicte sau la situații în care să simt că unul trebuia să se impună în fața celuilalt.

Ceea ce mă surprindea uneori era diferența dintre realitatea pe care o vedeam eu în casă și ceea ce apărea ulterior în presă. Eu eram acolo, trăiam alături de ei și vedeam lucrurile din interior, iar uneori imaginea prezentată public era diferită de ceea ce experimentam eu”, a spus aceasta.

Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica
Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica

Cristina a povestit și cum a ajuns să lucreze la Ivzorani. Totul a început ca într-un scenariu de film, când o simplă propunere i-a transformat complet existența. Aceasta a mărturisit că nu era o străină pentru cea devenită ulterior doamna Columbeanu, legătura lor fiind una extrem de veche.

Cum a ajuns să lucreze la Izvorani

Cele două copilăriseră pe aceleași străzi, iar încrederea a fost factorul decisiv care i-a deschis ușa spre opulență. Invitația de a se muta în Capitală a venit neașteptat, iar schimbarea de peisaj a fost de-a dreptul șocantă pentru o adolescentă abia ieșită de pe băncile școlii.

„Pe Monica și pe Ramona le cunosc încă din clasele primare. Am locuit în același cartier, în Bacău, și ne cunoșteam foarte bine. Monica știa din ce familie provin, ce educație am primit și cred că a avut încredere în mine tocmai din acest motiv. La un moment dat, am primit un mesaj de la ea prin care îmi propunea să vin la București și să o ajut cu Irina.

În aproximativ trei zile eram deja acolo. Rolul meu principal era să am grijă de Irina, care era atunci foarte mică. Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă: am intrat dintr-odată într-o lume pe care până atunci o vedeam, doar la televizor”, a spus ea.

Fosta bonă a spus că șederea în reședința de la marginea Capitalei nu a fost o simplă slujbă, ci o experiență extrem de intensă, desfășurată la foc automat. Deși timpul petrecut pe domeniul milionarului nu s-a întins pe mulți ani, impactul asupra Cristinei Mîndru a fost colosal.

„Am locuit alături de familia Columbeanu aproximativ un an. Eram acolo permanent, practic zi și noapte, 24 de ore din 24, cu excepția unor scurte plecări de două-trei zile pe care le mai aveam din când în când. Deși poate nu pare o perioadă foarte lungă, pentru mine a fost suficient de intensă încât să-mi influențeze profund viața și felul în care aveam să privesc lucrurile mai târziu”, a mai povestit ea.

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