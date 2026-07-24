Charles Kushner renunță definitiv la New York! „Sper să fie fericiți cu acest primar”

Charles Kushner a anunțat că părăsește definitiv metropola americană New York pentru însorita Florida. Investitorul imobiliar de top, newyorkez de o viață întreagă, a decis să renunțe la orașul său de suflet din cauza primarului Zohran Mamdani și a soției acestuia, Rama Duwaji, pe care îi acuză de antisemitism.

Tensiunile au atins cote alarmante, iar omul de afaceri a decis că nu mai poate închide ochii. Actual ambasador al SUA în Franța, Kushner locuiește în prezent la Paris, însă decizia de a-și muta rezidența din New York e definitivă. Acesta a răbufnit public la adresa ediului și a susținătorilor săi.

„Nu vreau să plătesc taxe și să locuiesc într-un oraș cu un primar fățiș antisemit și cu soția lui antisemită, punct” a tunat Kushner. Mai mult, el nu s-a ferit să adauge: „De asemenea, nu vreau să trăiesc într-un oraș cu oamenii care au votat pentru el.”

Charles Kushner renunță definitiv la New York!

Motivul din spatele mutării nu ține de politicile economice socialiste, ci de atitudinea ostilă față de comunitatea evreiască și față de Israel. Kushner a scos la iveală episoade extrem de controversate: refuzul primarului de a participa la parada Zilei Israelului, cererea de arestare a lui Benjamin Netanyahu, dar și apropierea de manifestanții de la Universitatea Columbia. În plus, soția edilului ar fi părut să celebreze atacurile teroriste din 7 octombrie.

„Nu cred că poți să porți un dialog cu oameni care celebrează brutalitatea din 7 octombrie și spun că a fost o farsă. Vorbesc cu mulți oameni ale căror opinii politice diferă de ale mele și respect dreptul fiecăruia la o opinie. Dar nu respect pe nimeni care celebrează crima, violul și brutalitatea”, a spus el.

Scandalul s-a mutat rapid și în zona financiară, după ce un clip viral în care primarul îl ataca pe miliardarul Ken Griffin a stârnit furia investitorilor. Mamdani propunea o taxă specială pentru locuințele secundare, însă Kushner i-a luat imediat apărarea managerului de fonduri.

„Ken Griffin a muncit din greu pentru a câștiga acei bani. Și-a asumat multe riscuri ca să ajungă acolo. Despre asta este America”, a spus el.

„Sper să fie fericiți cu acest primar idiot”

Fondatorul Kushner Companies, giganții imobiliari sprijiniți de familia sa, din care fac parte Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și Joshua Kushner, fondatorul Thrive Capital, consideră că politica actuală pedepsește succesul în loc să încurajeze oportunitățile.

„Oportunitatea există pentru toți americanii”, a ținut să precizeze magnatul, completând cu o remarcă extrem de dură la adresa susținătorilor primarului: „Sper să fie fericiți cu acest primar idiot.”

Deși își va păstra un apartament în metropolă și va achita taxele aferente, noul rezident de Florida se teme că actualul lider va îngropa definitiv celebrul oraș.

„Cred că sunt mulți oameni ca mine care iubesc New York-ul. Bill de Blasio nu a reușit să îl distrugă, pentru că orașul este un centru economic, un centru cultural și, într-un fel, centrul lumii. Dar dacă ar exista o persoană capabilă să îl aducă în declin, atunci cred că ar fi acest primar”, a mai spus el.

În ciuda dezastrului politic pe care îl acuză, fondatorul imperiului imobiliar a spus că priveste cu optimism spre viitorul său pe plajele din sud.

„Voi avea o viață foarte frumoasă ca rezident al Floridei, alături de mulți membri ai familiei și prieteni care au făcut deja același lucru și continuă să facă același lucru”, a mai declarat acesta pentru NY Post.

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