A coborât din mașină și a căzut în gol! Tragedie șocantă pe Fifth Avenue din New York

De: Paul Hangerli 21/05/2026 | 06:30
Accident fatal în New York, sursa-colaj CANCAN.RO
O femeie ar fi pășit direct într-un canal rămas descoperit în timp ce cobora din mașină, iar autoritățile investighează acum modul în care s-a produs tragedia. Familia victimei cere explicații după incidentul șocant petrecut în centrul Manhattanului.

O femeie din New York City și-a pierdut viața după ce a căzut într-un canal de mentenanță rămas deschis pe celebra Fifth Avenue, în Manhattan. Incidentul s-a petrecut luni seară, în apropierea clădirii Cartier, iar cazul a stârnit un val de reacții și întrebări legate de siguranța infrastructurii din oraș.

Victima a fost identificată drept Donike Gocaj, în vârstă de 56 de ani, din Briarcliff Manor, o localitate situată la nord de New York.

A coborât din mașină și a căzut în canal

Potrivit poliției, femeia și-a parcat SUV-ul Mercedes-Benz la intersecția dintre West 52nd Street și Fifth Avenue, în jurul orei 23:20. În momentul în care a coborât din mașină, aceasta a pășit direct într-un canal de mentenanță descoperit aflat pe carosabil, în fața clădirii Cartier.

Donike Gocaj a căzut aproximativ trei metri în gol. Autoritățile susțin că aburul fierbinte din interiorul canalului i-ar fi provocat stop cardiac.

Polițiștii au intervenit rapid după apelul de urgență și au găsit femeia inconștientă și fără semne vitale, în interiorul canalului. Ea a fost transportată la spital, însă medicii au declarat ulterior decesul.

Un camion ar fi dislocat capacul canalului

Compania de utilități Con Edison a anunțat că investighează modul în care canalul a rămas descoperit, în condițiile în care în zonă nu aveau loc lucrări. După verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, reprezentanții companiei au declarat că există indicii potrivit cărora capacul ar fi fost dislocat de un camion greu.

„La aproximativ 12 minute după acel moment, persoana implicată în incident și-a parcat mașina în apropiere”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru CBS.

Capacul canalului a fost găsit la aproximativ cinci metri de deschidere.

„Analizăm toate detaliile și, deși astfel de incidente sunt rare, capacele canalelor pot fi deplasate de vehicule grele. Gândurile noastre sunt alături de familia victimei, iar siguranța rămâne prioritatea noastră principală”, a transmis Con Edison într-un comunicat oficial.

Familia victimei: „Nu existau avertismente”

Membrii familiei au declarat pentru presa americană că sunt șocați și încearcă să înțeleagă cum a fost posibil ca un astfel de pericol să rămână nesemnalizat într-una dintre cele mai circulate zone din Manhattan.

Nora victimei a spus că în zonă nu existau conuri, benzi de avertizare sau alte semne care să indice existența pericolului.

Poliția a anunțat că ancheta este în desfășurare, însă, până în acest moment, nu există suspiciuni privind o faptă penală. Biroul medicului legist din New York urmează să stabilească oficial cauza exactă a morții.

Problema canalelor deschise persistă în New York

Canalele descoperite reprezintă o problemă frecventă în New York, în ciuda măsurilor de siguranță anunțate de autorități. Departamentul pentru Protecția Mediului din New York, instituția responsabilă de infrastructura de apă și canalizare a orașului, administrează aproximativ 100.000 de canale active și mii de kilometri de conducte.

Potrivit publicației The New York Times, instituția a primit peste 700 de sesizări privind capace lipsă sau canale deschise doar de la începutul acestui an.

Astfel de tragedii sunt rare, însă nu fără precedent. În 2019, un bărbat fără adăpost a fost găsit mort într-un canal din Manhattan, la două săptămâni după ce căzuse în el.

Un studiu publicat în 2022 arăta că, între 2007 și 2017, aproape 400 de persoane au fost rănite în Statele Unite după ce au căzut în canale de mentenanță, aproximativ 1% dintre cazuri fiind fatale.

