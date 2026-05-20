Mark Fuhrman, anchetatorul controversat care a marcat procesul O.J. Simpson, a murit

Fostul detectiv al poliției din Los Angeles a rămas una dintre cele mai controversate figuri din istoria justiției americane, după ce mărturia sa din procesul O.J. Simpson a fost distrusă de acuzații de rasism și sperjur.

Mark Fuhrman, fost detectiv al poliției din Los Angeles și unul dintre principalii anchetatori în celebrul caz al lui O. J. Simpson, a murit la vârsta de 74 de ani. Decesul său a fost confirmat de Lynette Acebedo, medic legist adjunct în comitatul Kootenai din Idaho.

„Nu vor fi oferite alte informații prin intermediul acestui birou”, a transmis aceasta într-un comunicat scurt.

Detectivul care a devenit celebru peste noapte

Născut pe 5 februarie 1952, Fuhrman era un detectiv relativ necunoscut din cadrul departamentului de omucideri al poliției din Los Angeles până în momentul în care a ajuns în centrul atenției publice mondiale.

El a fost unul dintre primii doi detectivi trimiși să investigheze crimele din 1994 ale lui Nicole Brown Simpson, fosta soție a lui O.J. Simpson, și ale prietenului acesteia, Ron Goldman, în Los Angeles.

Fuhrman a susținut că a găsit o mănușă pătată de sânge pe proprietatea lui Simpson, în noaptea crimelor. Descoperirea a devenit una dintre cele mai importante probe din procesul care a ținut America cu sufletul la gură.

Mărturia care i-a distrus cariera

Credibilitatea lui Mark Fuhrman a fost însă puternic contestată în timpul procesului, după ce echipa de apărare a lui Simpson a ridicat problema prejudecăților rasiale.

În timpul interogatoriului, detectivul a declarat sub jurământ că nu folosise niciodată insulte rasiale în ultimii zece ani. Totuși, apărarea a prezentat înregistrări audio în care acesta făcea declarații rasiste și folosea în repetate rânduri termenul ofensator „N-word” pentru a descrie suspecți de culoare.

Momentul a reprezentat o lovitură devastatoare pentru acuzare și a contribuit la subminarea credibilității anchetei.

Alan Dershowitz, unul dintre avocații echipei de apărare a lui Simpson, a declarat ulterior că Fuhrman era „un detectiv mult mai bun decât martor”. Acesta a completat:

„Era foarte inteligent și un detectiv extrem de agresiv. În cele din urmă, acțiunile sale ne-au ajutat să câștigăm cazul O.J., din cauza folosirii insultelor rasiale”

Procesul O.J. Simpson care a șocat America

În 1995, un juriu penal l-a găsit nevinovat pe O.J. Simpson pentru crimele Nicolei Brown Simpson și ale lui Ron Goldman, după unul dintre cele mai urmărite procese din istoria Statelor Unite.

Totuși, într-un proces civil separat desfășurat în 1997, Simpson a fost găsit responsabil pentru decese și obligat să plătească despăgubiri de peste 33 de milioane de dolari familiilor victimelor.

Fostul star NFL și actor a petrecut ulterior nouă ani în închisoare pentru alte acuzații și a murit în 2024, la Las Vegas, din cauza cancerului de prostată, la vârsta de 76 de ani.

După achitarea lui Simpson, Fuhrman a devenit una dintre cele mai controversate figuri ale cazului. În 1996, a fost acuzat de sperjur și a pledat „no contest”, o formă juridică prin care nu contestă acuzațiile fără a admite explicit vinovăția.

El a fost plasat sub supraveghere și s-a retras din Departamentul de Poliție din Los Angeles. Ulterior, s-a mutat în Sandpoint, Idaho, unde a administrat o fermă de aproximativ opt hectare, crescând găini, capre, oi și lame.

Cu toate acestea, Fuhrman nu a dispărut complet din atenția publicului. El și-a cerut scuze pentru folosirea insultelor rasiale și a insistat în repetate rânduri că nu a încercat să-l însceneze pe Simpson folosind mănușa pătată de sânge.

Cariera după proces și alte cazuri celebre

După retragerea din poliție, Mark Fuhrman a devenit comentator radio și TV și a scris cartea „Murder in Brentwood”, despre crimele care au șocat America.

Mai târziu, s-a implicat și în analiza altor cazuri celebre. În cartea sa „Murder in Greenwich”, dedicată uciderii adolescentei Martha Moxley, Fuhrman l-a indicat pe Michael Skakel, rudă a familiei Kennedy, drept posibilul autor al crimei.

Totuși, condamnarea lui Skakel a fost anulată în 2013.

În 2024, numele lui Fuhrman a revenit în atenția publică după ce a fost interzis în activitățile de aplicare a legii în baza unei noi legi din California care vizează ofițerii implicați în acte criminale sau abateri grave.

Kato Kaelin, prieten al lui Nicole Brown și martor în procesul Simpson, a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Fuhrman. Acesta a scris pe platforma X:

„Deși nu am fost apropiați personal, viețile noastre au fost legate pentru totdeauna prin rolurile pe care le-am avut în procesul O.J. Simpson. A fost un capitol profund complex și dureros pentru toți cei implicați”

Viața personală și copilăria dificilă

Mark Fuhrman a avut o copilărie dificilă. Tatăl său a plecat când el avea doar 7 ani, iar în adolescență a avut grijă de fratele său mai mic în timp ce mama lor muncea.

La maturitate, s-a înrolat în Marina SUA, apoi a intrat în poliția din Los Angeles, unde avea să devină unul dintre cei mai controversați detectivi din istoria recentă a Americii.

Fuhrman a fost căsătorit și divorțat de trei ori și a lăsat în urmă un fiu și o fiică, potrivit publicației The New York Times.

