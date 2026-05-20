Cum își menține Jennifer Garner silueta. Regula pe care o respectă zilnic

Actrița Jennifer Garner (45 de ani) a surprins pe toată lumea după ce a dezvăluit care este secretul siluetei sale impecabile. Ea a mărturisit că are un ritual de la care nu se abate aproape niciodată: consumă același smoothie sănătos „în fiecare zi la micul dejun”.

Vedeta a explicat că a descoperit celebra băutură atunci când se pregătea intens pentru rolul din filmul de acțiune Peppermint. Pentru a intra într-o formă fizică excelentă, actrița a apelat la ajutorul nutriționistei Kelly LeVeque, iar rețeta recomandată de aceasta a devenit rapid preferata ei.

„Am început să lucrez cu Kelly acum câteva luni pentru a mă pregăti pentru film și beau smoothie-ul ei în fiecare zi la micul dejun”, le-a spus Jennifer urmăritorilor săi.

Cum își menține Jennifer Garner silueta

Declarația a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care au vrut să afle ce conține băutura-minune a actriței. Și pentru că îi place să experimenteze în bucătărie, Jennifer Garner a decis să aducă o modificare neașteptată rețetei originale. Actrița a povestit că, într-o dimineață, a realizat că nu mai avea afine proaspete în frigider.

În loc să renunțe la smoothie, vedeta a improvizat și a folosit un piure organic de fructe produs de compania Once Upon a Farm, brand la care este cofondatoare.

„M-am jucat de-a omul de știință și am vrut să văd dacă piureul organic poate înlocui afinele. Și da, a funcționat!”, a scris ea pe Instagram, amuzată de rezultat.

Ce conține smoothie-ul

Smoothie-ul preferat al actriței conține ingrediente considerate adevărate bombe nutritive: pudră proteică cu colagen și cocos, semințe de chia, semințe de in măcinate, unt de migdale, lapte de migdale fără zahăr și spanac proaspăt. Jennifer adaugă și puțină gheață pentru un gust mai răcoritor. Toate ingredientele sunt mixate în blender, iar băutura este gata în doar câteva minute.

Mulți fani au spus că vor încerca și ei rețeta pentru a vedea dacă are efectele miraculoase promise. Jennifer Garner este una dintre puținele vedete de la Hollywood care promovează constant ideea de alimentație simplă și sănătoasă, fără diete extreme sau soluții miraculoase.

Iar dacă judecăm după felul în care arată, smoothie-ul consumat zilnic pare să fie unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale actriței.

VEZI ȘI: Jennifer Garner, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Ben Affleck: ”Realitatea a fost grea!”

Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”