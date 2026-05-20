Lux extrem în „Chateau Falcon”. Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Philipp Plein

Averea designerului german Philipp Plein este estimată la aproximativ 800 de milioane de dolari, iar o parte importantă din această valoare provine din proprietățile sale de lux. Una dintre cele mai impresionante este reședința din Los Angeles, evaluată la aproape 280 de milioane de dolari, cunoscută pentru interioarele extravagante și dotările de ultimă generație.

Românca Andreea Sasu, actuala parteneră a creatorului de modă, locuieşte şi ea în această proprietate exclusivistă, după ce relația dintre Plein și fosta iubită, Lucia Bartoli, s-a încheiat.

Lux extrem în „Chateau Falcon”

Vila din Los Angeles, denumită „Chateau Falcon”, a fost amenajată după preferințele lui Philipp Plein și ale Luciei Bartoli, care s-a ocupat în mare parte de designul interior. După despărțirea celor doi, Bartoli va părăsi locuința, iar spațiul va reveni Andreei Sasu.

Reședința este cunoscută pentru stilul opulent, cu candelabre de cristal, camere decorate cu detalii strălucitoare și elemente inspirate din arhitectura pariziană. Bucătăria are un aspect neconvențional, fiind amenajată mai degrabă ca un living, adaptată stilului de viață vegan al Luciei Bartoli.

Intrarea principală este realizată în stilul unei scene de film, cu două scări impunătoare care se unesc în centru, sub o frescă în culori intense. Zona de living continuă aceeași linie luxoasă, cu o oglindă de mari dimensiuni care funcționează ca televizor. Vila include spa, sală de cinema și numeroase camere, fiind considerată o reședință de vacanță și casă pentru invitați.

Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Phillip Plein

Philipp Plein este tatăl a trei copii, având un băiat din relația cu Fernanda Rigon și doi copii din relația cu Lucia Bartoli. Designerul a confirmat recent despărțirea de Bartoli, însă cei doi continuă să petreacă timp împreună pentru binele copiilor lor.

În prezent, Plein și Andreea Sasu formează un cuplu, iar relația lor nu mai este un secret pentru nimeni. Cei doi apar frecvent împreună în mediul online, iar designerul a surprins-o pe Andreea cu un autoturism de lux, gest care a atras atenția presei internaționale.

De-a lungul timpului, Philipp Plein a avut relații cu mai multe femei cunoscute, printre care Mădălina Ghenea, Morgan Osman și Justyna Gradek, reputația lui fiind asociată adesea cu imaginea unui cuceritor.

CITEŞTE ŞI: Andreea Sasu rămâne internată în spital. Mesajul lui Philipp Plein care a emoționat internetul

Andreea Sasu a ajuns în stare gravă, la spital. Mesajul tulburător transmis de Phillipp Plein