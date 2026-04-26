Andreea Sasu rămâne internată în spital. Mesajul lui Philipp Plein care a emoționat internetul

De: David Ioan 26/04/2026 | 11:50
Foto: Instagram

Modelul român Andreea Sasu trece printr‑una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale, după ce a fost internată din nou în spitalul din Monte Carlo. Potrivit informațiilor confirmate public de partenerul ei, designerul german Philipp Plein, starea Andreei s‑a deteriorat la scurt timp după o externare anterioară, în urma căreia apropiații sperau într‑o recuperare completă.

Problemele medicale ale vedetei au început în urmă cu câteva săptămâni, când o intervenție chirurgicală mai veche a provocat complicații severe, ducând la formarea unui chist și la un risc ridicat de sepsis, o infecție generalizată extrem de periculoasă.

Andreea Sasu rămâne internată în spital

Internarea actuală vine după o perioadă de două săptămâni petrecute deja în spital, urmate de o scurtă revenire acasă. La scurt timp, durerile au reapărut, iar medicii au decis reinternarea de urgență.

Andreea Sasu ajunsese inițial la spital cu febră foarte mare, iar investigațiile au indicat o infecție severă care necesita tratament imediat. În prezent, medicii din Monte Carlo încearcă să îi stabilizeze starea și să prevină agravarea complicațiilor.

În tot acest timp, Philipp Plein a rămas profund implicat și prezent, chiar și atunci când distanța l‑a împiedicat să fie fizic lângă ea. Designerul a publicat mai multe mesaje încărcate de emoție, în care vorbește despre dor, fragilitate și responsabilitatea de a menține familia unită în lipsa partenerei sale.

Mesajul lui Philipp Plein care a emoționat internetul

Într‑unul dintre cele mai recente mesaje, el a scris:

„Nu mă voi odihni până când vei fi din nou acasă, cu noi. Mă doare să conduc spre spital în fiecare zi. Dar doare și mai tare când plec… când mă îndepărtez de tine ca să mă întorc acasă, la copiii noștri, fără tine. Mi‑e dor de tine. Te iubesc. Te voi iubi mereu. Și nu mă voi opri până când vei fi din nou acolo unde îți este locul — acasă, alături de familia ta.”

Acest mesaj vine în completarea altor declarații în care Plein mărturisește că încearcă să fie puternic „chiar și în zilele în care pare imposibil”, păstrând stabilitatea familiei în absența ei.

