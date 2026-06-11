BANC | „Spor la bucătărie, da-mi un mesaj când termini”

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Discuția virală dintre doi oameni te va face să uiți de toate problemele. Sfârșitul este de-a dreptul neașteptat. Spor la râs și voie bună!
– Ce faci?
– Fac ceva de mâncare.
– Wooow, spor la bucate, dă-mi un mesaj când termini.
– Ok.
– Ai adormit? Aștept mesaj de la tine de 6 ore.
– N-am adormit, dar chiar dacă sunt singur eu gătesc pentru 2.
– Pentru 2 persoane?
– Nuuuu, pentru 2 săptămâni.
O femeie nu a ajuns acasă, într-o noapte. În dimineaţa următoare i-a spus soţului că a dormit la o prietenă. Ca să verifice, el a sunat la cele mai bune zece prietene ale nevestei. Niciuna nu ştia nimic despre cele întâmplate.
Un bărbat nu a ajuns acasă, într-o noapte. În dimineaţa următoare i-a spus soţiei că a dormit la un prieten. Pentru a verifica, ea a sunat le cei mai buni zece prieteni ai soțului. Opt au confirmat că a dormit la ei, doi susțineau că e încă acolo.
La rubrica: când a murit soţul, femeia scrie: de opt ani.
La rubrica: naşterea copiilor, femeia scrie: unul de doi ani.
Funcţionarul: păi dacă a murit de opt ani, cum aveţi copilul de doi?
Văduvă: el a murit, eu nu!
Soţia trimite un SMS soţului: „Toate ferestrele sunt îngheţate, nu se mai deschide niciuna”.
Soţul: „Toarnă multă apă caldă şi bate uşor cu un ciocan pe rame”.
Soţia revine: „Acum calculatorul a murit de tot”.
Sper că darul pe care mă pregătesc să ţi-l fac va sta bine pe degeţelul tău.
-Mulţumesc, dragule! Numai să nu fie prea scump.
– Nici o grijă! Unde ai văzut tu degetar scump.
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