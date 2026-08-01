Un nou caz de infecție cu virusul West Nile. O tânără de 22 de ani din Vaslui are simptome neurologice grave

Un nou caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat în România, de această dată la Iași. O tânără în vârstă de 22 de ani, din județul Vaslui, a fost diagnosticată cu această infecție după ce s-a prezentat la spital acuzând mai multe simptome neurologice care au ridicat suspiciuni în rândul medicilor. Cazul vine în contextul în care specialiștii atrag atenția că sezonul cald favorizează răspândirea virusului, iar populația trebuie să acorde o atenție sporită măsurilor de protecție împotriva țânțarilor.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, pacienta a ajuns inițial la Spitalul Județean din Vaslui, unde s-a prezentat din cauza unei stări de rău instalate brusc. Printre simptomele reclamate s-au numărat dureri puternice de cap, tulburări de vorbire, amețeli, probleme de echilibru și vedere dublă. Din cauza manifestărilor neurologice, medicii au efectuat imediat investigații imagistice pentru a exclude alte afecțiuni grave, însă rezultatele nu au indicat modificări patologice.

O tânără de 22 de ani, infectată cu virusul West Nile după simptome neurologice grave

Ulterior, tânăra a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde au fost continuate investigațiile medicale. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului West Nile, stabilind astfel diagnosticul. Pacienta a primit tratament pentru ameliorarea simptomelor și a rămas sub supravegherea medicilor, evoluția sa fiind una favorabilă.

Un aspect care a atras atenția echipei medicale este faptul că femeia nu a raportat deplasări recente în mediul rural și nici nu și-a amintit să fi fost înțepată de țânțari înainte de apariția simptomelor. Acest lucru face mai dificilă identificarea momentului și a locului în care s-ar fi produs infectarea, având în vedere că virusul este transmis, în majoritatea cazurilor, prin înțepătura țânțarilor infectați.

În cursul lunii iulie, la aceeași unitate medicală din Iași s-au prezentat încă doi pacienți cu suspiciune de infecție cu virusul West Nile. Unul dintre aceștia este un bărbat de 50 de ani din municipiul Iași, ale cărui rezultate de laborator nu au fost încă finalizate. De asemenea, un alt pacient, în vârstă de 70 de ani, a fost internat pentru investigații, medicii urmărind să stabilească dacă simptomele sale sunt provocate de același virus.

Virusul West Nile este o infecție virală care circulă în mai multe țări europene, inclusiv în România. Acesta este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor care s-au infectat anterior după ce au înțepat păsări purtătoare ale virusului. Oamenii și alte mamifere sunt considerați gazde accidentale și nu transmit mai departe infecția.

CITEȘTE ȘI: Cum scapi de țânțari cu ingrediente naturale. Trucurile simple care te protejează vara

Cercetătorii au descoperit că o plantă iubită de pisici este foarte eficientă și în lupta împotriva țânțarilor