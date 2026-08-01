Cea mai slab plătită meserie din România. Cât câștigă angajații din acest domeniu

În timp ce anumite industrii oferă venituri tot mai ridicate, numeroși angajați din alte sectoare continuă să fie remunerați la niveluri modeste. Potrivit statisticilor oficiale, cele mai mici câștiguri salariale medii se înregistrează în pescuit și acvacultură. Pe lista domeniilor cu venituri reduse se regăsesc și serviciile de asistență socială, alături de o parte a industriei HoReCa.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut la nivel național a fost stabilit la 4.325 de lei. După reținerea taxelor și contribuțiilor, un angajat remunerat cu acest nivel minim primește în jur de 2.699 de lei net.

Totodată, datele statistice nu analizează veniturile în funcție de fiecare profesie, ci în funcție de ramura economică în care își desfășoară activitatea angajații. Astfel, informațiile publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și prelucrate de EURES reflectă salariile medii pe domenii de activitate, nu pe meserii individuale.

Prin urmare, nivelul veniturilor poate varia considerabil chiar și între persoane care activează în același sector economic, în funcție de factori precum vechimea în muncă, pregătirea profesională, zona în care lucrează sau politica salarială a angajatorului.

Cele mai mici salarii din România

Datele statistice recente arată că angajații din pescuit și acvacultură au, în medie, cele mai mici venituri nete din țară. Remunerația lunară se situează în jurul valorii de 2.884 de lei.

Nivelul redus al salariilor este influențat de mai mulți factori specifici acestui domeniu. Sectorul are o forță de muncă limitată, activitatea depinde adesea de sezonalitate și de condițiile de mediu. Totodată, investițiile sunt, în general, mai mici decât în alte ramuri ale economiei. Toate aceste elemente contribuie la menținerea câștigurilor salariale la un nivel scăzut.

Asistența socială, un sector important cu venituri reduse

Printre domeniile cu cele mai mici câștiguri medii se numără și serviciile de asistență socială fără cazare. Venitul net lunar se situează în jurul valorii de 2.945 de lei.

În această categorie sunt incluse activități dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile, precum îngrijirea seniorilor, programele pentru copii, intervențiile destinate persoanelor cu dizabilități sau serviciile oferite la nivelul comunităților.

Deși angajații din acest sector au un rol esențial și se confruntă adesea cu situații dificile din punct de vedere uman și emoțional, nivelul de salarizare rămâne unul scăzut în raport cu responsabilitățile pe care le presupune această muncă.

HoReCa rămâne printre domeniile cu cele mai mici venituri

Și sectorul hotelurilor și restaurantelor se află în partea inferioară a clasamentului salarial. În cazul multor angajați din HoReCa, precum personalul de servire, lucrătorii din bucătării sau cei responsabili de curățenie și întreținere, veniturile fixe sunt adesea apropiate de pragul minim pe economie.

Chiar dacă unele persoane pot obține venituri suplimentare prin bacșișuri, prime sau alte beneficii, statisticile oficiale indică în continuare acest domeniu printre cele cu cele mai mici salarii medii din România.

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