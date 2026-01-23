Job-ul part-time plătit cu 5.000 lei pe lună. Muncești doar 2-3 ore pe zi

Joburile part time bazate pe micro tasking specializat au devenit o soluție reală pentru cei care vor să câștige bani fără un program fix și fără presiunea unui job tradițional.

Modelul este simplu: îndeplinești sarcini scurte, bine definite, pentru companii din toată lumea, iar plata se acumulează surprinzător de repede.

Job-ul part-time plătit cu 5.000 lei pe lună

Cu o strategie corectă și o combinație inteligentă de platforme, veniturile pot ajunge la 5.000 de lei pe lună lucrând doar 2–3 ore pe zi.

Una dintre cele mai profitabile zone este testarea UX, unde companiile te plătesc să intri pe site-ul sau aplicația lor, să îndeplinești câteva sarcini și să explici cu voce tare ce funcționează și ce nu.

În acest domeniu, UserTesting este considerată platforma de referință, unde un test de 20 de minute plătește în jur de 10 dolari, iar dacă prinzi 2 sau 3 teste pe zi, veniturile cresc rapid. De asemenea, Userlytics funcționează similar, oferind proiecte variate, inclusiv testarea prototipurilor, iar Intellizoom plătește între 5 și 10 dolari pentru studii scurte, de câteva minute. Aceste platforme sunt ideale pentru cei care vor sarcini rapide, fără pregătire tehnică și fără angajamente pe termen lung.

O altă categorie importantă este antrenarea AI și data annotation, unde ajuți algoritmii să învețe prin etichetarea imaginilor, corectarea textelor sau înregistrarea vocii. Platforma Appen oferă proiecte stabile, precum evaluarea rezultatelor din motoarele de căutare, cu plăți între 7 și 15 dolari pe oră.

Totodată, Clickworker, prin platforma UHRS, pune la dispoziție sute de micro taskuri pe oră, de la verificarea relevanței imaginilor până la clasificări simple, fiecare plătit cu câțiva cenți, dar cu un volum suficient de mare încât să genereze venituri consistente. În aceeaşi sferă, Remotasks este foarte popular pentru proiecte Lidar și segmentare video, necesită un scurt training gratuit, iar plata crește pe măsură ce devii mai experimentat.

Muncești doar 2-3 ore pe zi

Micro freelancingul de nișă completează perfect acest ecosistem. În loc să cauți proiecte mari, vinzi servicii foarte specifice și rapide. Pe Fiverr poți crea gig uri pentru sarcini care îți iau 30 de minute, precum eliminarea fundalului din 50 de poze, transcrierea unui audio scurt sau traducerea unui text de 300 de cuvinte.

Pentru cei care caută un job în cadrul studiilor academice, există platforma Prolific, folosită de universități precum Oxford sau Harvard, unde plata este corectă, în general între 6 și 8 lire pe oră, iar avantajul major este că nu ești respins la jumătatea chestionarului, cum se întâmplă pe alte site-uri.

Pentru a ajunge la 5.000 de lei pe lună, cheia este diversificarea. Dacă te bazezi pe o singură platformă, veniturile pot fi instabile. O strategie eficientă presupune să verifici dimineața, timp de 30 de minute, platformele UserTesting și Prolific pentru studiile cu plată mare, care se epuizează rapid. Apoi, timp de 1–1,5 ore, te concentrezi pe un proiect stabil de la Appen sau Clickworker, unde veniturile sunt constante.

În ultimele 30 de minute ale zilei trebuie gestionate comenzile de pe Fiverr, răspuns la mesaje și finalizat taskuri mici. Prin acest mix, micro taskingul devine nu doar o sursă suplimentară de venit, ci un job part time eficient, flexibil și surprinzător de profitabil.

