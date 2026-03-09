Care este cel mai murdar obiect din bagajul de călătorie? Sigur nu te așteptai la asta

Călătoriile sunt asociate, de obicei, cu relaxarea și cu voia bună, iar puțini sunt cei care se gândesc la cât de multe bacterii pot aduna obiectele pe care le purtăm în bagaj. Un studiu recent a scos la iveală cel mai „murdar” articol. Rezultatul i-a luat prin surprindere pe mulți.

Atunci când călătorim numeroase obiecte personale ajungă să fie atinse frecvent sau să intre în contact cu suprafețe diferit. De la aeroporturi și mijloace de transport, până la hoteluri sau restaurante, lucrurile pe care le purtăm cu noi pot deveni rapid purtătoare de microbi. Unele obiecte sunt mai expuse ca altele, iar un studiu recent a arătat care dintre ele adună, de fapt, cele mai multe bacterii.

Care este ce la mai murdar obiect din bagajul de călătorie

Un studiu recent realizat de JRPass.com și publicată în februarie 2026 arată care este, de fapt, cel mai „murdar” obiect din bagajul de călătorie. Specialiștii au realizat o analiză microbiologică folosind teste cu plăci Petri. În cadrul studiului au fost colectate probe de pe șase tipuri de obiecte frecvent întâlnite în timpul călătoriilor: bagaje de mână, bagaje de cală, pantofi, smartphone-uri, articole de îmbrăcăminte și pașapoarte.

Pentru fiecare categorie au fost analizate câte trei obiecte diferite, adică un total de 18 probe. Cercetătorii au măsurat nivelul de contaminare folosind indicatorul CFU (Unități Formatoare de Colonii), standardul utilizat în microbiologie pentru estimarea numărului de microorganisme vii prezente pe o suprafață.

Rezultatele au arătat diferențe surprinzătoare între obiecte. Iar liderul detașat a fost pașaportul. Se pare că acesta este cel mai contaminat obiect din bagaj, cu o medie de 436 CFU, adică de aproximativ patru ori mai mult decât alte obiecte analizate.

Pe locul al doilea s-au situat bagajele de cală, cu 97 CFU, urmate de pantofi cu 65 CFU, bagajele de mână cu 56 CFU, smartphone-urile cu 45 CFU și articolele de îmbrăcăminte, care au avut cel mai scăzut nivel, 15 CFU.

Deși rezultatul pare surprinzător, explicația este una simplă. Pașaportul are cele mai multe bacterii pentru că este manipulat frecvent de mai multe persoane. De la călători, la angajați ai aeroporturilor și autorități de frontieră, documentul trece prin multe mâini. De asemenea, pașaportul este rare ori curățat, iar contactul constant cu mâini diferite favorizează acumularea de bacterii.

