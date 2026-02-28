De la Granfluenceri la tururile de grup ale Generației Z. De ce toată lumea aleargă spre Europa în 2026

În 2026, Europa trăiește un adevărat boom turistic, alimentat de două generații aparent opuse: seniorii activi și Generația Z. Dacă tinerii călătoresc mai des și cheltuiesc tot mai mult pe experiențe internaționale, seniorii redescoperă aventura prin intermediul unui nou fenomen digital – „granfluencerii”, influencerii de peste 60 de ani care schimbă modul în care este percepută vârsta a treia.

Granfluencerii: noua forță din turism

Cercetări recente arată că influencerii seniori devin o forță importantă în marketingul turistic. Prin conținut autentic și relatabil, aceștia inspiră alți adulți să privească îmbătrânirea nu ca pe o limitare, ci ca pe o oportunitate de explorare. În locul stereotipurilor despre bătrânețe, granfluencerii promovează optimismul, curajul și dorința de a descoperi lumea.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2050, persoanele peste 60 de ani vor reprezenta aproape 25% din populația globală. În acest context, industria turismului nu poate ignora impactul acestei generații. Seniorii nu doar că își doresc să călătorească mai mult, dar au și resursele financiare pentru a investi în experiențe premium – de la zboruri la clasa business la hoteluri de lux și tururi ghidate.

Conform Travel and World Tour, datele arată că turiștii europeni de peste 65 de ani cheltuiesc, în medie, 568 de euro pe călătorie, mai mult decât tinerii între 18 și 24 de ani. Stabilitatea financiară și dorința de confort transformă „generația argintie” într-o piață extrem de atractivă.

Generația Z: motorul frecvenței și al aventurii

În paralel, Generația Z continuă să alimenteze creșterea turismului european prin numărul mare de călătorii și bugete consistente pentru vacanțe internaționale. Raportările recente arată că tinerii plănuiesc să cheltuiască peste 6.000 de dolari anual pentru călătorii externe, fiind și cei care își iau cele mai multe vacanțe.

Dacă seniorii caută relaxare și imersiune culturală, tinerii sunt atrași de aventură, experiențe intense și explorare rapidă. În timp ce 67% dintre europenii peste 55 de ani preferă vacanțele liniștite, doar 15% dintre cei între 18 și 24 de ani aleg relaxarea, majoritatea orientându-se spre activități dinamice.

De asemenea, diferențele apar și în modul de rezervare: seniorii rămân fideli agențiilor de turism și consultanței umane, în timp ce Generația Z preferă platformele online și planificarea independentă.

Europa, destinația pentru toate vârstele

Combinarea acestor două forțe – seniorii inspirați de granfluenceri și tinerii pasionați de aventură – creează o renaștere turistică în Europa. Destinațiile care oferă accesibilitate, confort, profunzime culturală și experiențe autentice sunt cele mai bine poziționate pentru a atrage ambele generații.

Influența granfluencerilor nu este doar o modă de marketing, ci semnalul unei schimbări profunde în percepția asupra îmbătrânirii și a călătoriilor. Europa devine astfel un spațiu unde atât cei tineri, cât și cei „tineri în spirit” găsesc experiențele potrivite.

CITEȘTE ȘI:

Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!