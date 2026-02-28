Acasă » Știri » De la Granfluenceri la tururile de grup ale Generației Z. De ce toată lumea aleargă spre Europa în 2026

De la Granfluenceri la tururile de grup ale Generației Z. De ce toată lumea aleargă spre Europa în 2026

De: Diana Cernea 01/03/2026 | 00:50
De la Granfluenceri la tururile de grup ale Generației Z. De ce toată lumea aleargă spre Europa în 2026
Europa în topul turismului, sursa-pexels.com

În 2026, Europa trăiește un adevărat boom turistic, alimentat de două generații aparent opuse: seniorii activi și Generația Z. Dacă tinerii călătoresc mai des și cheltuiesc tot mai mult pe experiențe internaționale, seniorii redescoperă aventura prin intermediul unui nou fenomen digital – „granfluencerii”, influencerii de peste 60 de ani care schimbă modul în care este percepută vârsta a treia.

Granfluencerii: noua forță din turism

Cercetări recente arată că influencerii seniori devin o forță importantă în marketingul turistic. Prin conținut autentic și relatabil, aceștia inspiră alți adulți să privească îmbătrânirea nu ca pe o limitare, ci ca pe o oportunitate de explorare. În locul stereotipurilor despre bătrânețe, granfluencerii promovează optimismul, curajul și dorința de a descoperi lumea.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2050, persoanele peste 60 de ani vor reprezenta aproape 25% din populația globală. În acest context, industria turismului nu poate ignora impactul acestei generații. Seniorii nu doar că își doresc să călătorească mai mult, dar au și resursele financiare pentru a investi în experiențe premium – de la zboruri la clasa business la hoteluri de lux și tururi ghidate.

Conform Travel and World Tour, datele arată că turiștii europeni de peste 65 de ani cheltuiesc, în medie, 568 de euro pe călătorie, mai mult decât tinerii între 18 și 24 de ani. Stabilitatea financiară și dorința de confort transformă „generația argintie” într-o piață extrem de atractivă.

Generația Z: motorul frecvenței și al aventurii

În paralel, Generația Z continuă să alimenteze creșterea turismului european prin numărul mare de călătorii și bugete consistente pentru vacanțe internaționale. Raportările recente arată că tinerii plănuiesc să cheltuiască peste 6.000 de dolari anual pentru călătorii externe, fiind și cei care își iau cele mai multe vacanțe.

Dacă seniorii caută relaxare și imersiune culturală, tinerii sunt atrași de aventură, experiențe intense și explorare rapidă. În timp ce 67% dintre europenii peste 55 de ani preferă vacanțele liniștite, doar 15% dintre cei între 18 și 24 de ani aleg relaxarea, majoritatea orientându-se spre activități dinamice.

De asemenea, diferențele apar și în modul de rezervare: seniorii rămân fideli agențiilor de turism și consultanței umane, în timp ce Generația Z preferă platformele online și planificarea independentă.

Europa, destinația pentru toate vârstele

Combinarea acestor două forțe – seniorii inspirați de granfluenceri și tinerii pasionați de aventură – creează o renaștere turistică în Europa. Destinațiile care oferă accesibilitate, confort, profunzime culturală și experiențe autentice sunt cele mai bine poziționate pentru a atrage ambele generații.

Influența granfluencerilor nu este doar o modă de marketing, ci semnalul unei schimbări profunde în percepția asupra îmbătrânirii și a călătoriilor. Europa devine astfel un spațiu unde atât cei tineri, cât și cei „tineri în spirit” găsesc experiențele potrivite.

CITEȘTE ȘI:

Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bal pe două fronturi. Ceaușescu între Iran și America: Cum făcea afaceri cu ambele tabere în plin conflict
Știri
Bal pe două fronturi. Ceaușescu între Iran și America: Cum făcea afaceri cu ambele tabere în plin conflict
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Știri
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a...
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”
Adevarul
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Click.ro
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea...
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Digi 24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bal pe două fronturi. Ceaușescu între Iran și America: Cum făcea afaceri cu ambele tabere în plin ...
Bal pe două fronturi. Ceaușescu între Iran și America: Cum făcea afaceri cu ambele tabere în plin conflict
Horoscop 1 martie 2026. Zodia care trebuie să își facă o programare la doctor
Horoscop 1 martie 2026. Zodia care trebuie să își facă o programare la doctor
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Cele mai frumoase mesaje de 1 martie. Cele mai frumoase urări de mărțișor
Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic ...
Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii
Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei
Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei
Vezi toate știrile
×