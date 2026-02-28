Acasă » Știri » Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal

De: David Ioan 28/02/2026 | 23:28
Situația legată de moartea medicului Ștefania Szabo rămâne complicată, la patru luni după ce aceasta a fost găsită fără viață în propriul cabinet.

Fostul ei soț continuă procesul de partaj început înainte de deces, iar instanța a emis o nouă citație pe numele doctoriței, ca și cum aceasta ar fi în viață, stabilind termen pe 12 mai.

Fostul ofițer DGA, în prezent pensionat din MAI și angajat recent într-o instituție publică din București, își menține demersurile în instanță. Acesta are în continuare interese în județul Buzău, inclusiv o firmă de consultanță al cărei sediu social se află în locuința în care a locuit împreună cu Ștefania Szabo.

Înainte de moartea medicului, bărbatul obținuse o hotărâre judecătorească prin care a inventariat bunurile din imobil.

În dosarul de partaj s-a produs o situație neobișnuită luna trecută: deși doctorița este decedată din octombrie 2025, procesul a continuat, iar instanța a dispus un nou termen, citând-o oficial.

Practic, femeia este chemată în fața judecătorilor pentru a se stabili împărțirea bunurilor cu fostul soț.

Din punct de vedere legal, moștenirea ar trebui să revină părinților și fraților Ștefaniei Szabo, deoarece bunurile erau pe numele ei, iar divorțul fusese deja pronunțat. Totuși, rudele pot intra în posesia averii doar după ce instituțiile bancare își vor recupera creditele contractate de medic, în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă pe 28 octombrie 2025, în camera de gardă, lângă o seringă. Autopsia a indicat că decesul a survenit prin asfixie, fiind menționat faptul că plămânii nu mai aveau aer.

Cauza finală a morții va fi stabilită după finalizarea analizelor toxicologice, care trebuie să arate dacă în organism se afla vreo substanță ce ar fi putut provoca un stop cardio-respirator.

