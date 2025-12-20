Acasă » Știri » Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a raportat, înainte să moară

Moartea Ștefaniei Szabo ridică noi semne de întrebare. Foto: Facebook

Ștefania Szabo, originară din București, activa de aproape patru ani în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău. În această perioadă, medicul s-a evidențiat prin profesionalism și implicare, iar în ultimul an ocupa funcția de director medical al instituției.

Colegii o descriu ca pe un specialist dedicat, respectat de întreaga echipă. Dispariția sa bruscă a generat numeroase semne de întrebare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei.

Numele Ștefaniei Szabo a fost menționat în trecut într-un caz care a atras atenția opiniei publice din domeniul medical. Un incident grav petrecut în anul 2020, la Spitalul de Urgență Floreasca din București, ar fi avut-o printre persoanele vătămate chiar pe actuala directoare medicală de la Buzău.

Potrivit informațiilor din dosar, în timpul unei intervenții chirurgicale, medicul Sorin Păun, chirurg și șef de secție la Spitalul Floreasca, ar fi avut un conflict cu echipa operatorie și ar fi reacționat violent, rănind doi colegi cu un instrument medical.

Operația se desfășura asupra unei paciente în vârstă de 86 de ani, diagnosticată cu o tumoră la colon și infectată cu virusul hepatitei C. Conform plângerii depuse la acel moment, Sorin Păun ar fi scos electrocauterul din plaga operatorie și i-ar fi lovit pe medicii care îl asistau.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă. În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, a relatat medicul Ștefania Szabo în sesizarea adresată conducerii spitalului.

La acea dată, aceasta se afla în ultimul an de rezidențiat în chirurgie.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a transmis ulterior un comunicat în care a confirmat acuzațiile formulate. Procurorii au precizat că, la 6 martie 2020, în timpul unei operații desfășurate la Spitalul Clinic de Urgență București, medicul Sorin Păun ar fi adresat injurii echipei medicale și ar fi înțepat cu electrocauterul un coleg, provocându-i leziuni ce au necesitat una-două zile de îngrijiri medicale.

„Pe parcursul intervenţiei chirurgicale, inculpatul a înţepat cu electrocauterul scos din plaga pacientei un medic din echipa operatorie, provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se menționează în document.

