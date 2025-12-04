Acasă » Știri » Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!

Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!

De: David Ioan 04/12/2025 | 18:05
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Moartea Ștefaniei Szabo ridică noi semne de întrebare. Foto: Facebook

Investigația privind moartea medicului Ștefania Szabo se complică pe zi ce trece. Cadrul medical din Buzău nu și-a pierdut viața în urma unui accident vascular cerebral sau infarct, așa cum s-a presupus inițial, ci din cauza faptului că nu mai avea aer în plămâni.

Circumstanțele exacte rămân încă neclare, iar anchetatorii încearcă să reconstituie pas cu pas desfășurarea evenimentelor din noaptea fatidică de la finalul lunii octombrie.

Ancheta privind moartea Ştefaniei se adânceşte

Raportul medico-legal arată că decesul s-a produs în jurul orei 01:00. Înainte de acest moment, între 00:00 și 00:30, medicul a consultat un pacient, după care s-a retras în camera de gardă.

Acolo a fost găsită fără suflare. Specialiștii au stabilit că nu a fost vorba despre un infarct sau un AVC generat de oboseală extremă, ci despre lipsa aerului din plămâni. Totuși, această constatare nu explică în mod concret cum s-a ajuns la tragedie.

Rezultatele necropsiei nu au putut indica motivul precis care a dus la imposibilitatea respirației. Din acest motiv, ancheta se bazează acum pe testele toxicologice, care urmează să arate dacă substanțele descoperite în organismul medicului au avut un rol determinant.

În corpul Ștefaniei Szabo a fost identificat un anestezic puternic, iar specialiștii vor stabili dacă acesta a contribuit sau nu la deces.

Autorităţile cercetează în continuare cauza deceseului

Ștefania Szabo era recunoscută ca un profesionist dedicat, care își punea meseria pe primul loc. O mare parte din timpul său era petrecut la spital, unde se implica activ în rezolvarea problemelor apărute.

Medicul Ştefania Szabo a decedat în condiţii suspecte. Foto: Facebook

În ultima perioadă, lipsa de personal a făcut ca medicul să fie nevoit să efectueze gărzi extrem de lungi, uneori de zeci de ore, ceea ce i-a accentuat epuizarea.

Cu două luni înainte de moarte, medicul a vorbit public despre ceea ce înseamnă profesia pentru ea. Declarația sa rămâne un testament al devotamentului față de pacienți și față de misiunea medicală:

”Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, a declarat Ștefania Szabo.

Autoritățile încearcă acum să stabilească în ce condiții s-a produs tragedia și dacă substanțele descoperite în organism au avut un rol decisiv. Până la finalizarea analizelor toxicologice, cazul rămâne deschis, iar comunitatea medicală din Buzău este profund marcată de pierderea unui medic care și-a dedicat viața profesiei.

×