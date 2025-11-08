Acasă » Știri » Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului

Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului

De: Irina Rasoveanu 08/11/2025 | 19:46
Sursa foto reprezentativă: Pixabay

Un nou caz înfiorător din lumea medicală a luat prin surprindere pe toată lumea! O asistentă medicală de la Spitalul Județean Sibiu, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct în timpul programului. Purtătorul de cuvânt al unității medicale a oferit detalii despre cele întâmplate. Incidentul are loc într-o perioadă delicată pentru acest domeniu. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, domeniul medical din România a fost zguduit de mai multe tragedii, care au scos la iveală problema epuizării în rândul medicilor. În urmă cu două săptămâni, Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, a fost găsită fără suflare în camera de gardă. Vineri, 7 noiembrie 2025, un alt cadru medical, de la secția de Pediatrie a unui spital din Cluj-Napoca, a fost descoperit inconștient în timpul gărzii, iar acum a avut loc un nou incident.

Ce s-a întâmplat cu asistenta medicală din Sibiu

Sâmbătă dimineața, 8 noiembrie 2025, o asistentă medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct chiar în timpul programului de lucru. Atât pacienții, cât și colegii femeii, au fost șocați de cele întâmplate.

Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al unității medicale, a oferit detalii despre cele întâmplate. Din fericire, colegii femeii au reușit să îi salveze viața datorită intervenției rapide. Acum, asistenta medicală urmează un tratament și se află sub supravegherea atentă a specialiștilor.

„O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a suferit un infarct în această dimineaţă, în timpul serviciului. Intervenţia rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar pacienta se află în viaţă, sub tratament şi atenta supraveghere a medicilor specialişti. Suntem alături de colega noastră şi de familia ei în aceste momente dificile şi îi transmitem întreaga susţinere şi gânduri de însănătoşire grabnică”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău.

