Cine a fost Eva Kiss, doctorița de 66 de ani găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj

Eva Kiss, doctorița în vârstă de 66 de ani găsită fără suflare în timpul gărzii efectuate în Spitalul Pediatrie 1 din Cluj, a lăsat multă durere în urmă. Colegii și oamenii apropiați sunt șocați de această pierdere subită. Află mai multe detalii în articol!

Eva Kiss, o doctoriță în vârstă de 66 de ani, a fost descoperită inconștientă în timpul gărzii, într-un spital din Cluj-Napoca în secția de Pediatrie.

Cine a fost Eva Kiss, doctorița de 66 de ani găsită moartă

Tragedia s-a petrecut astăzi, 7 noiembrie 2025, în Spitalul de Pediatrie 1 Cluj-Napoca. Doctorița a fost găsită în stare de inconștiență în camera de gardă. Din păcate, cadrul medical în vârstă de 66 de ani nu a putut fi salvat, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipele medicale ajunse la fața locului.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, a declarat că doctorița suferea de mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă:

„Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist.”

Femeia este amintită de cei care au avut ocazia să o cunoască drept empatică și implicată în problemele pacienților. Eva Kiss avea funcția de șef de lucrări și medic primar pe secția de Pediatrie.

