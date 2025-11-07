BREAKING | Încă un medic a murit în spital la Cluj, în timpul gărzii. Femeia avea 66 de ani și era iubită de toată lumea

Încă un spital din România este marcat de o tragedie! După nici două săptămâni de când Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, un alt cadru medical a fost găsit în stare de inconștiență în timpul gărzii. Află mai multe detalii în articol!

Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, a murit la vârsta de 37 de ani în timpul gărzii. După tragedia cumplită, apropiații au mărturisit că aceasta era epuizată din cauza muncii. După foarte puțin timp de la dispariția ei, o altă doctoriță a fost găsită fără suflare în timpul programului de muncă.

Încă un medic a murit în spital, în timpul gărzii

Este vorba despre Eva Kiss, o doctoriță în vârstă de 66 de ani. Femeia a fost descoperită inconștientă în timpul gărzii, într-un spital din Cluj-Napoca în secția de Pediatrie.

Tragedia s-a petrecut astăzi, 7 noiembrie 2025, în Spitalul de Pediatrie 1 Cluj-Napoca. Doctorița a fost găsită în stare de inconștiență în camera de gardă. Echipele medicale ajunse la fața locului au efectuate manevre de resuscitare. Din păcate, cadrul medical în vârstă de 66 de ani nu a putut fi salvat.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Colegii sunt șocați de această pierdere și mărturisesc că Eva a fost un medic foarte dedicat muncii, exact la fel cum a fost și în cazul Ștefaniei Szabo.

„A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pacienților, pentru toată lumea”, au declarat colegii.

În ultima perioadă din viață, Eva Kiss s-ar fi confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

CITEȘTE ȘI:

Scandal monstruos între Ștefania Szabo și fostul soț, înainte de a muri! A amenințat că-i dă foc lucrurilor!

Mesajul publicat pe contul mamei Ștefaniei Szabo lansează noi ipoteze? Durerea pe care o avea doctorița înainte de deces