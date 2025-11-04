Mesajul publicat pe contul mamei Ștefaniei Szabo lansează noi ipoteze? Durerea pe care o avea doctorița înainte de deces

După ce Ștefania Szabo, medic la Spitalul Județean de Urgență, a fost găsită fără viață în camera de gardă, au apărut mai multe ipoteze cu privire la moarte ei. Avea doar 37 de ani, iar trecerea în neființă a lăsat în urmă multă durere atât în rândul familiei, cât și printre colegi și pacienți, care o considerau o profesionistă dedicată și devotată meseriei sale.

În ultimele luni, Ștefania Szabo făcea numeroase gărzi, mult peste media colegilor, iar colegii ei o descriu ca pe o profesionistă dedicată, mereu atentă la nevoile celor aflați sub îngrijirea ei. Moartea sa a stârnit șoc și durere profundă, iar comunitatea medicală a transmis mesaje emoționante de condoleanțe.

Dr. Szabo a lăsat în urmă o durere imensă, resimțită atât de familia ei, cât și de cei care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea. Recunoscută pentru devotamentul său și dedicarea față de pacienți, medicul rămâne în amintirea tuturor ca o persoană caldă, atentă și pasionată de profesia sa. Pe contul de socializare al mamei sale a apărut un mesaj emoționant, care sugerează că în sufletul doctoriței exista multă durere, lansând numeroase ipoteze cu privire la moartea ei.

„Drum lin în lumină, suflet frumos și bun! Ochii tăi s-au închis, sufletul tău sfâșiat de durere nu a mai putut rezista la tot ce trăim aici pe acest pământ. Multă putere familiei îndurerate!”, este mesajul publicat.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. În acest moment, se verifică toate ipotezele, inclusiv prezența unor substanțe medicale în cabinetul unde a fost găsit trupul medicului.

Zeci de comentarii de regret

Numeroase persoane au publicat mesaje de regret și au transmis „condoleanțe” familiei îndurerate. Ștefania Szabo era un medic renumit pentru abilitățile sale, cât și pentru dedicarea pentru ajutorul bolnavilor.

„Dumnezeu să o odihnească în pace! Drum lin, Ștefania, printre îngeri! Nu te voi uita!”, ,,Sincere condoleanțe! Dumnezeu să o odihnească! Multă putere să treceți peste această imensă tragedie!”, „Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet frumos!”, „Dumnezeu să o odihnească în pace. Vă transmitem cele mai sincere condoleanțe și multă putere în aceste momente grele. Gândurile noastre sunt alături de voi și vă dorim să găsiți mângâiere în amintirile frumoase pe care le-ați împărtăşit împreună”, sunt o parte dintre comentariile care se regăsesc pe rețelele de socializare.

