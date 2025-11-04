Acasă » Știri » Mesajul publicat pe contul mamei Ștefaniei Szabo lansează noi ipoteze? Durerea pe care o avea doctorița înainte de deces

Mesajul publicat pe contul mamei Ștefaniei Szabo lansează noi ipoteze? Durerea pe care o avea doctorița înainte de deces

De: Andreea Stăncescu 04/11/2025 | 12:45
Mesajul publicat pe contul mamei Ștefaniei Szabo lansează noi ipoteze? Durerea pe care o avea doctorița înainte de deces
Ștefania Szabo / Foto: Facebook

După ce Ștefania Szabo, medic la Spitalul Județean de Urgență, a fost găsită fără viață în camera de gardă, au apărut mai multe ipoteze cu privire la moarte ei. Avea doar 37 de ani, iar trecerea în neființă a lăsat în urmă multă durere atât în rândul familiei, cât și printre colegi și pacienți, care o considerau o profesionistă dedicată și devotată meseriei sale.

În ultimele luni, Ștefania Szabo făcea numeroase gărzi, mult peste media colegilor, iar colegii ei o descriu ca pe o profesionistă dedicată, mereu atentă la nevoile celor aflați sub îngrijirea ei. Moartea sa a stârnit șoc și durere profundă, iar comunitatea medicală a transmis mesaje emoționante de condoleanțe.

Dr. Szabo a lăsat în urmă o durere imensă, resimțită atât de familia ei, cât și de cei care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea. Recunoscută pentru devotamentul său și dedicarea față de pacienți, medicul rămâne în amintirea tuturor ca o persoană caldă, atentă și pasionată de profesia sa. Pe contul de socializare al mamei sale a apărut un mesaj emoționant, care sugerează că în sufletul doctoriței exista multă durere, lansând numeroase ipoteze cu privire la moartea ei.

„Drum lin în lumină, suflet frumos și bun! Ochii tăi s-au închis, sufletul tău sfâșiat de durere nu a mai putut rezista la tot ce trăim aici pe acest pământ. Multă putere familiei îndurerate!”, este mesajul publicat.

Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. În acest moment, se verifică toate ipotezele, inclusiv prezența unor substanțe medicale în cabinetul unde a fost găsit trupul medicului.

Sursa foto: Facebook

Zeci de comentarii de regret

Numeroase persoane au publicat mesaje de regret și au transmis „condoleanțe” familiei îndurerate. Ștefania Szabo era un medic renumit pentru abilitățile sale, cât și pentru dedicarea pentru ajutorul bolnavilor.

„Dumnezeu să o odihnească în pace! Drum lin, Ștefania, printre îngeri! Nu te voi uita!”, ,,Sincere condoleanțe! Dumnezeu să o odihnească! Multă putere să treceți peste această imensă tragedie!”, „Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet frumos!”, „Dumnezeu să o odihnească în pace. Vă transmitem cele mai sincere condoleanțe și multă putere în aceste momente grele. Gândurile noastre sunt alături de voi și vă dorim să găsiți mângâiere în amintirile frumoase pe care le-ați împărtăşit împreună”, sunt o parte dintre comentariile care se regăsesc pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont

Cine sunt persoanele de care se temea cu adevărat Ștefania Szabo? Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare

Tags:
Iți recomandăm
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Știri
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers…
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
Știri
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul ...
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos ...
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea ...
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare ...
Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări
Vezi toate știrile
×