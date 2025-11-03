Acasă » Știri » Cine sunt persoanele de care se temea cu adevărat Ștefania Szabo? Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare

Cine sunt persoanele de care se temea cu adevărat Ștefania Szabo? Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 08:33
Cine sunt persoanele de care se temea cu adevărat Ștefania Szabo? Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare
Daniel Balaș, dezvăluiri despre Ștefania Szabo/ Sursa foto: Facebook

Fostul preot Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău. Acesta a mărturisit că avea o relație de prietenie foarte strânsă cu regretata doctoriță și cunoaște detalii despre viața ei. Printre altele, el a precizat cine sunt persoanele de care se temea medicul chirurg. Află, în articol, toate detaliile!

Marți, 28 octombrie 2025, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în camera de gardă Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Managerului unității medicale a transmis că doctorița a fost găsită moartă cu puțin timp înainte de ora 6:00. Chirurgul împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021. Printre cei care și-au exprimat regretul după moartea ei se numără și fostul preot Daniel Balaș.

De cine se temea Ștefania Szabo, potrivit lui Daniel Balaș

Într-un mesaj video postat în mediul online, Daniel Balaș a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău. Printre altele, el a amintit și despre scandalul dintre Ștefania Szabo și fostul soț.

Fostul preot a subliniat că nu se lasă intimidat de așa-numita influență pe care bărbatul și mama lui ar avea-o asupra anumitor persoane din Buzău. Totuși, potrivit spuselor lui Daniel Balaș, Ștefania Szabo se temea de cei doi.

Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția include și țigările electronice sau produsele de vaping
Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Mulți m-ați întrebat și foarte mulți vă întrebați de ce sufăr după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical de la Spitalul Județean din Buzău și cel mai devotat chirurg pe care l-am întâlnit. Ce fel de relație am avut? De ce sufăr după ea? Ce s-a întâmplat? Am avut o relație de prietenie, acea relație pe care mulți din zilele noastre nu o mai au, mulți o au și își bat joc de ea, iar foarte mulți nici nu știu de ea, n-au gustat-o și nici nu cred în așa ceva. Noi am avut acea relație care s-a bazat pe respect, pe armonie, pe înțelegere și pe aport frumos adus unul în viața celuilalt. Să trag un semnal de alarmă pentru persoanele care stau în relații și căsătorii nefericite.

Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară, să am grijă ce spun despre el, ca și cum mă dă în judecată pentru ceea ce spun. Bă, tu știi ce ești pentru mine, mă? Să nu ai impresia că vorbești cu pup*** tăi de la Buzău sau unde ai tu influență. Că aici a greșit Ștefi! Că i-a fost frică de influența ta. Pe mine știi unde mă doare de influența ta, la 2 metri în fața p***. Deci de acolo începe durerea. De la 2 metri încolo de influența ta și a lumii tale. Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și ea (n.r. mama lui). Ați înțeles? Și trebuie să știe lumea adevărul despre voi”, a mărturisit Daniel Balaș, în mediul online.

Daniel Balaș a mai declarat că scandalul cu fostul soț o epuizase pe Ștefania Szabo. Mai mult decât atât, fostul preot ar fi avertizat-o să nu continue în acest stil, însă medicul credea că va reuși să rezolve problemele.

„Dragă mea, Ștefi, din păcate, n-ai mai putut să te ridici. N-am vrut să cobesc când ți-am spus că te bagă în pământ, dar am simțit. I-am spus la telefon când am vorbit ultima oară: ‘Ștefania, în stilul ăsta, tu nu prinzi sfârșitul anului’. A avut câteva secunde de tăcere și a zis: ‘O să rezolv eu’. Când nu rezolvăm la timp, mai târziu va fi prea târziu”, a mai spus Daniel Balaș.

Citește și: Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont

Doi colegi ai medicului Ștefania Szabo, rechemați la audieri! Anchetatorii sunt suspicioși

Tags:
Iți recomandăm
Prima reacție a Poliției, după ce mascații au reținut-o pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar fi făcut celor doi bătrâni
Știri
Prima reacție a Poliției, după ce mascații au reținut-o pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar fi…
Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul din Afganistan
Știri
Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul din Afganistan
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024...
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
Gandul.ro
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib...
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din România şi din alte ţări de pe Flancul estic, scrie Kyiv Post
Digi 24
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din România şi din alte ţări de...
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump:...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
Gandul.ro
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a Poliției, după ce mascații au reținut-o pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar ...
Prima reacție a Poliției, după ce mascații au reținut-o pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar fi făcut celor doi bătrâni
Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul ...
Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul din Afganistan
Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul
Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul
Cine era bărbatul din Dej, care a murit după ce casa lui a sărit în aer. Era apreciat în comunitate
Cine era bărbatul din Dej, care a murit după ce casa lui a sărit în aer. Era apreciat în comunitate
Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se ...
Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se prind”
Cum arată Nicoleta, sosia lui Celine Dion de la Desafio, PRO TV? Seamănă ca două picături de apă
Cum arată Nicoleta, sosia lui Celine Dion de la Desafio, PRO TV? Seamănă ca două picături de apă
Vezi toate știrile
×