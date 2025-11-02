Fostul preot Daniel Balaș, furios după moartea medicului Ștefania Szabo. Mesaj pentru fostul ei soț: „Trebuie să știe lumea adevărul despre voi”

Fostul preot Daniel Balaș tună și fulgeră în mediul online! Acesta vorbește despre relația pe care a avut-o cu Ștefania Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău, și despre presupusele motive care au dus la moartea ei prematură.

Daniel Bălaș revine în spațiul public cu declarații controversate despre Ștefania Szabo, medicul chirurg care s-a stins din viață zilele trecute în Camera de Gardă a spitalului din Buzău. Într-un mesaj video postat în mediul online, fostul preot a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu aceasta, dar și despre scandalul izbucnit cu fostul soț al acesteia.

Fostul preot Daniel Balaș, furios după moartea medicului Ștefania Szabo

Acesta subliniază faptul că el nu se lasă intimidat de așa-numita influență pe care fostul soț al Ștefaniei, precum și mama lui, ar exercita-o pe anumite persoane din Buzău. Fostul preot afirmă că Ștefaniei Szabo îi era foarte teamă de fostul soț, dar și de influența pe care acesta o avea, și din acest motiv nu a mai suportat traumele și supărările prin care trecea.

„Mulți m-ați întrebat și foarte mulți vă întrebați de ce sufăr după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical de la Spitalul Județean din Buzău și cel mai devotat chirurg pe care l-am întâlnit. Ce fel de relație am avut? De ce sufăr după ea? Ce s-a întâmplat? Am avut o relație de prietenie, acea relație pe care mulți din zilele noastre nu o mai au, mulți o au și își bat joc de ea, iar foarte mulți nici nu știu de ea, n-au gustat-o și nici nu cred în așa ceva. Noi am avut acea relație care s-a bazat pe respect, pe armonie, pe înțelegere și pe aport frumos adus unul în viața celuilalt. Să trag un semnal de alarmă pentru persoanele care stau în relații și căsătorii nefericite”, a postat Daniel Balaș în mediul online.

Fostul preot susține că tragedia s-ar fi produs din cauza fostului soț al femeii, despre care spune că ar fi avut o influență negativă asupra vieții ei. Ba mai mult, ar fi pus presiune pe ea. Balaș susține că ar mai fi fost avertizat de bărbat să fie atent la ceea ce spune despre el în mediul online, amenințând că îl va da în judecată. Vizibil iritat de ceea ce a spus fostul soț al Ștefaniei, Daniel Balaș a reacționat dur, spunând că nu se teme de influența nimănui și nu va fi sub nicio formă redus la tăcere.

„Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară, să am grijă ce spun despre el, ca și cum mă dă în judecată pentru ceea ce spun. Bă, tu știi ce ești pentru mine, mă? Să nu ai impresia că vorbești cu pup*** tăi de la Buzău sau unde ai tu influență. Că aici a greșit Ștefi! Că i-a fost frică de influența ta. Pe mine știi unde mă doare de influența ta, la 2 metri în fața p***. Deci de acolo începe durerea. De la 2 metri încolo de influența ta și a lumii tale. Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și ea (n.r. mama lui). Ați înțeles? Și trebuie să știe lumea adevărul despre voi”, a spus acesta în mediul online.

În același mesaj, fostul preot a spus că Ștefania i-a cerut în nenumărate rânduri ajutor, dar nu a putut fi alături de ea la timp și regretă amarnic acest lucru.

„Dragă mea, Ștefi, din păcate, n-ai mai putut să te ridici. N-am vrut să cobesc când ți-am spus că te bagă în pământ, dar am simțit. I-am spus la telefon când am vorbit ultima oară. Ștefania, în stilul ăsta, tu nu prinzi sfârșitul anului. A avut câteva secunde de tăcere și a zis: „O să rezolv eu”. Când nu rezolvăm la timp, mai târziu va fi prea târziu”, a mai spus Daniel Balaș.

Doi colegi ai medicului Ștefania Szabo, rechemați la audieri! Anchetatorii sunt suspicioși

Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis