Acasă » Știri » Fostul preot Daniel Balaș, furios după moartea medicului Ștefania Szabo. Mesaj pentru fostul ei soț: „Trebuie să știe lumea adevărul despre voi”

Fostul preot Daniel Balaș, furios după moartea medicului Ștefania Szabo. Mesaj pentru fostul ei soț: „Trebuie să știe lumea adevărul despre voi”

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 09:34
Fostul preot Daniel Balaș, furios după moartea medicului Ștefania Szabo. Mesaj pentru fostul ei soț: „Trebuie să știe lumea adevărul despre voi”

Fostul preot Daniel Balaș tună și fulgeră în mediul online! Acesta vorbește despre relația pe care a avut-o cu Ștefania Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău, și despre presupusele motive care au dus la moartea ei prematură.

Daniel Bălaș revine în spațiul public cu declarații controversate despre Ștefania Szabo, medicul chirurg care s-a stins din viață zilele trecute în Camera de Gardă a spitalului din Buzău. Într-un mesaj video postat în mediul online, fostul preot a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu aceasta, dar și despre scandalul izbucnit cu fostul soț al acesteia.

Fostul preot Daniel Balaș, furios după moartea medicului Ștefania Szabo

Acesta subliniază faptul că el nu se lasă intimidat de așa-numita influență pe care fostul soț al Ștefaniei, precum și mama lui, ar exercita-o pe anumite persoane din Buzău. Fostul preot afirmă că Ștefaniei Szabo îi era foarte teamă de fostul soț, dar și de influența pe care acesta o avea, și din acest motiv nu a mai suportat traumele și supărările prin care trecea.

„Mulți m-ați întrebat și foarte mulți vă întrebați de ce sufăr după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical de la Spitalul Județean din Buzău și cel mai devotat chirurg pe care l-am întâlnit. Ce fel de relație am avut? De ce sufăr după ea? Ce s-a întâmplat? Am avut o relație de prietenie, acea relație pe care mulți din zilele noastre nu o mai au, mulți o au și își bat joc de ea, iar foarte mulți nici nu știu de ea, n-au gustat-o și nici nu cred în așa ceva. Noi am avut acea relație care s-a bazat pe respect, pe armonie, pe înțelegere și pe aport frumos adus unul în viața celuilalt. Să trag un semnal de alarmă pentru persoanele care stau în relații și căsătorii nefericite”, a postat Daniel Balaș în mediul online.

Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Fostul preot susține că tragedia s-ar fi produs din cauza fostului soț al femeii, despre care spune că ar fi avut o influență negativă asupra vieții ei. Ba mai mult, ar fi pus presiune pe ea. Balaș susține că ar mai fi fost avertizat de bărbat să fie atent la ceea ce spune despre el în mediul online, amenințând că îl va da în judecată. Vizibil iritat de ceea ce a spus fostul soț al Ștefaniei, Daniel Balaș a reacționat dur, spunând că nu se teme de influența nimănui și nu va fi sub nicio formă redus la tăcere.

„Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară, să am grijă ce spun despre el, ca și cum mă dă în judecată pentru ceea ce spun. Bă, tu știi ce ești pentru mine, mă? Să nu ai impresia că vorbești cu pup*** tăi de la Buzău sau unde ai tu influență. Că aici a greșit Ștefi! Că i-a fost frică de influența ta. Pe mine știi unde mă doare de influența ta, la 2 metri în fața p***. Deci de acolo începe durerea. De la 2 metri încolo de influența ta și a lumii tale. Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și ea (n.r. mama lui). Ați înțeles? Și trebuie să știe lumea adevărul despre voi”, a spus acesta în mediul online.

În același mesaj, fostul preot a spus că Ștefania i-a cerut în nenumărate rânduri ajutor, dar nu a putut fi alături de ea la timp și regretă amarnic acest lucru.

„Dragă mea, Ștefi, din păcate, n-ai mai putut să te ridici. N-am vrut să cobesc când ți-am spus că te bagă în pământ, dar am simțit. I-am spus la telefon când am vorbit ultima oară. Ștefania, în stilul ăsta, tu nu prinzi sfârșitul anului. A avut câteva secunde de tăcere și a zis: „O să rezolv eu”. Când nu rezolvăm la timp, mai târziu va fi prea târziu”, a mai spus Daniel Balaș.

Doi colegi ai medicului Ștefania Szabo, rechemați la audieri! Anchetatorii sunt suspicioși

Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis

Tags:
Iți recomandăm
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
Știri
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Știri
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost…
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni:...
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este ...
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost ...
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, ...
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele”
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul ...
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
Vezi toate știrile
×