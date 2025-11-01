Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis

Misterul morții Ștefaniei Szabo se adâncește. Colegii medicului, dar și apropiații fac declarații surprinzătoare, iar unele se bat cap în cap. Acum, una dintre prietenele Ștefaniei a făcut noi mărturisiri. Ipoteza pe care o ia în calcul femeia este prezentată mai jos.

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă de pe secția de Chirurgie. Mai avea doar două ore până să iasă din tură, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără suflare.

Prietena Ștefaniei Szabo rupe tăcerea

Ancheta continuă în cazul decesului Ștefaniei Szabo. În camera în care aceasta a fost descoperită fără viață a fost găsită și o seringă goală, în care se presupune că ar fi fost un anestezic puternic. De asemenea, tot în camera de gardă s-au mai găsit și cutii cu sedative puternice.

În acest context, unii au luat în calcul și varianta sinuciderii, iar anchetatorii au solicitat o analiză toxicologică pentru a stabili ce substanțe se aflau în organismul acesteia. Mai mult, colegii medicului au spus că au văzut-o cu o branulă în mână, în timpul programului de muncă.

Însă prietena Ștefaniei Szabo contrazice vehement această ipoteză. Ea spune că femeia era un om puternic, vesel și optimist și nu crede că aceasta ar fi dorit să își pună capăt zilelor. Cât despre branula cu care a fost văzută, prietena spune că este posibil ca Ștefania să-și fi administrat niște vitamine, pentru că voia să acumulez câteva kilograme.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

