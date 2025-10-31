Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate

Anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața medicului Ștefania Szabo, o tânără de 37 de ani care s-a stins subit chiar în locul unde își petrecea majoritatea timpului: spitalul din Buzău. Cazul a zguduit comunitatea medicală și a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales după ce în telefonul doctoriței a fost descoperit un mesaj suspect, care ar putea schimba direcția anchetei.

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă de pe secția de Chirurgie. Mai avea doar două ore până să termine tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără suflare.

Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo

Potrivit primelor informații, Ștefania Szabo i-ar fi trimis unui coleg un mesaj în care îi cerea o fiolă cu un anestezic puternic, spunând că are nevoie de aceasta pentru un pacient aflat în sevraj. Nu este clar, însă, dacă substanța cerută a ajuns efectiv la ea sau a fost folosită conform scopului invocat. Detaliile descoperite de anchetatori sugerează că acea fiolă ar putea fi cheia care explică tragedia.

În urma necropsiei, medicii legiști au descoperit urme ale unei substanțe anestezice în organismul Ștefaniei Szabo. Potrivit concluziilor preliminare, este vorba despre o substanță foarte puternică, care i-ar fi putut fi fatală dacă a fost administrată într-o doză prea mare. Deocamdată, anchetatorii nu pot spune cu certitudine dacă gestul a fost intenționat sau accidental, iar rezultatele toxicologice finale urmează să stabilească exact cauza decesului.

În aceste zile, familia și colegii se pregătesc să își ia rămas-bun de la medic. Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo a fost depus la Biserica Sfântul Pantelimon din curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde cei care au cunoscut-o pot veni să îi aducă un ultim omagiu. Joi, sicriul va fi mutat la capela Bisericii Eroi, iar vineri va fi transportat la capela Bălăneanu din București, unde familia își are rădăcinile.

”Cu profundă durere în suflet, anunţăm depunerea trupului neînsufleţit al iubitei noastre dr. Lavinia Stefania Szabo – directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenţă Buzău. Cei care doresc să îşi ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (Biserica din curtea Spitalului Judeţean de Urgenta Buzău), unde va fi depusă joi, între orele 09:00-13:00. Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la capela Bisericii Eroi. Vineri dimineaţă, drumul spre odihna veşnică va continua, când va fi depusă la capela Bălăneanu (sector 2, Bucureşti)”, a transmis Oana Gheorghiu, apropiata regretatului medic.

