Ce este, de fapt, timpul? O nouă teorie sugerează că universul „își amintește” tot ce s-a întâmplat

De: Diana Cernea 17/03/2026 | 00:30
Ce este timpul?

Timpul pare cel mai fundamental element al realității: secundele trec, zilele se succed, iar viața se desfășoară într-o singură direcție – din trecut spre viitor. Totuși, fizicienii nu au reușit nici până astăzi să explice complet ce este timpul. O nouă abordare din fizică sugerează că timpul nu este o componentă fundamentală a universului, ci apare din modul în care informația este înregistrată în structura cosmosului.

În viața de zi cu zi, timpul pare simplu și evident: curge constant și în aceeași direcție. Ne naștem, trăim și murim, iar această ordine nu poate fi inversată. Însă în fizică lucrurile sunt mult mai complicate.

Misterul timpului în fizica modernă

Fizica modernă se bazează pe mai multe teorii fundamentale. Relativitatea generală, formulată de Albert Einstein, descrie gravitația și mișcarea obiectelor masive, precum planetele.

Mecanica cuantică explică comportamentul particulelor la scară microscopică. La scară cosmică, modelul standard al cosmologiei descrie nașterea și evoluția universului.

Toate aceste teorii folosesc conceptul de timp, dar îl tratează în moduri diferite și uneori incompatibile. Atunci când fizicienii încearcă să le combine într-o singură teorie unificată, timpul devine problematic: uneori se dilată, alteori încetinește, iar în anumite ecuații dispare complet.

Cum a schimbat Einstein ideea de timp

Prima mare lovitură dată intuiției noastre despre timp a venit din partea teoriei relativității. Einstein a arătat că timpul nu este universal.

El poate trece mai repede sau mai încet în funcție de gravitație și de viteza de mișcare. Două persoane aflate în mișcare relativă una față de cealaltă pot avea percepții diferite despre momentul în care au avut loc anumite evenimente.

Astfel, timpul nu mai este o constantă absolută, ci devine parte dintr-o structură mai mare, împreună cu spațiul, numită spațiu-timp.

Problema timpului în mecanica cuantică

Mecanica cuantică complică lucrurile și mai mult. În această teorie, timpul nu este explicat – este pur și simplu presupus.

Ecuațiile cuantice descriu modul în care sistemele evoluează în timp, dar timpul însuși apare ca un parametru extern, ca un ceas de fundal care nu face parte din teorie.

Această incompatibilitate devine evidentă atunci când fizicienii încearcă să descrie gravitația la nivel cuantic, un pas necesar pentru dezvoltarea unei teorii a tuturor interacțiunilor fundamentale. În unele modele, ecuațiile fundamentale ale universului nu mai conțin deloc timpul – universul pare, teoretic, complet „înghețat”.

Acest paradox este cunoscut drept „problema timpului”.

Entropia și direcția timpului, sursa-pexels.com

Entropia și direcția timpului

Pentru a explica de ce timpul pare să curgă într-o singură direcție, fizicienii folosesc adesea conceptul de entropie.

A doua lege a termodinamicii spune că dezordinea din univers tinde să crească. Un pahar poate cădea și se poate sparge, dar cioburile nu se vor reasambla singure. Această diferență între trecut și viitor este numită săgeata timpului.

Totuși, explicația prin entropie nu rezolvă complet problema. Ecuațiile fundamentale ale fizicii nu fac diferență între trecut și viitor. Direcția timpului apare doar atunci când analizăm sisteme cu un număr foarte mare de particule.

Mai rămâne o întrebare esențială: de ce a început universul într-o stare atât de ordonată, cu entropie foarte mică?

Revoluția informației în fizică

În ultimele decenii, fizicienii au început să privească informația ca pe o entitate fizică reală, nu doar ca pe un concept matematic.

Această schimbare de perspectivă a apărut în urma unor probleme teoretice, precum paradoxul găurilor negre. Atunci când Stephen Hawking a arătat că găurile negre emit radiație, a apărut ideea că informația despre materia care cade într-o gaură neagră ar putea dispărea.

Dar mecanica cuantică spune că informația nu poate fi distrusă. Acest lucru a dus la o concluzie importantă: informația are un cost fizic, necesită energie pentru a fi ștearsă și resurse fizice pentru a fi stocată.

Un univers care înregistrează informații

Unele teorii recente propun o idee radicală: spațiul-timp însuși ar putea funcționa ca un sistem de stocare a informației.

În această perspectivă, spațiul-timp nu este complet continuu, ci ar putea fi format din elemente microscopice care pot reține informații despre interacțiunile dintre particule și câmpuri.

Fiecare interacțiune fizică ar lăsa o „amprentă informațională” în structura universului. Astfel, prezentul nu reflectă doar starea actuală a cosmosului, ci și tot ceea ce s-a întâmplat înainte. Cu alte cuvinte, universul își „amintește” trecutul.

Cum ar putea apărea timpul

În această nouă perspectivă, timpul nu ar fi un element fundamental al realității. El ar apărea din acumularea ireversibilă a informației. Fiecare interacțiune – de exemplu, ciocnirea a două particule – adaugă o nouă înregistrare informațională în univers.

Aceste înregistrări nu pot fi șterse complet. Pe măsură ce ele se acumulează, ele creează o ordine naturală a evenimentelor: stările cu mai puține înregistrări aparțin trecutului, iar cele cu mai multe aparțin viitorului.

Astfel, direcția timpului ar apărea din faptul că informația din univers crește continuu.

Legătura cu materia întunecată

Această abordare ar putea avea implicații surprinzătoare și în cosmologie.

La scară galactică, acumularea de informație în structura spațiului-timp ar putea produce un efect gravitațional suplimentar. Acest lucru ar putea explica de ce galaxiile se rotesc mai rapid decât ar permite masa vizibilă.

În mod tradițional, această anomalie este atribuită materiei întunecate, o substanță invizibilă care ar constitui cea mai mare parte a masei universului. În modelul bazat pe informație, însă, acest efect ar putea proveni din memoria acumulată a interacțiunilor cosmice.

Informația din univers crește, sursa-pexels.com

Cum ar putea fi testată teoria

Ideile despre timp sunt adesea considerate filozofice, dar această teorie face predicții concrete.

Găurile negre reprezintă un loc ideal pentru testarea acestor idei. Dacă informația nu dispare, ci este înregistrată în spațiu-timp, radiația emisă de găurile negre ar trebui să conțină urme subtile ale istoriei lor.

De asemenea, experimentele cu calculatoare cuantice pot simula modul în care informația este stocată și răspândită, generând o direcție aparentă a timpului chiar dacă ecuațiile fundamentale sunt reversibile.

O schimbare radicală de perspectivă

Această abordare nu înlocuiește relativitatea sau mecanica cuantică. În condițiile obișnuite, timpul măsurat de ceasuri rămâne o descriere extrem de precisă a realității.

Diferențele apar în situații extreme, precum găurile negre sau începutul universului, unde conceptele clasice de timp devin neclare.

În această nouă viziune, universul nu există pur și simplu „în timp”. Mai degrabă, timpul este ceva ce universul creează continuu prin acumularea de informație.

Dacă această idee se va confirma, ar putea schimba radical modul în care înțelegem una dintre cele mai fundamentale caracteristici ale realității.

CITEȘTE ȘI: Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem

Două treimi dintre oameni au avut un déjà vu. Ce se întâmplă în creier, de fapt

Iți recomandăm
Studiu: Femeile au o rată mai mare de supraviețuire la cancer decât bărbații
Știri
Studiu: Femeile au o rată mai mare de supraviețuire la cancer decât bărbații
Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul de cazuri este alarmant
Știri
Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul de cazuri este alarmant
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala pe care o fac toți
Mediafax
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala...
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
Gandul.ro
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
Gandul.ro
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de...
