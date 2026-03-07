Acasă » Știri » Două treimi dintre oameni au avut un déjà vu. Ce se întâmplă în creier, de fapt

Două treimi dintre oameni au avut un déjà vu. Ce se întâmplă în creier, de fapt

De: Paul Hangerli 07/03/2026 | 08:10
Mulți oameni au avut cel puțin o dată în viață senzația ciudată că un moment din prezent s-a mai întâmplat înainte. Fenomenul poartă numele de déjà vu, o expresie franceză care înseamnă „deja văzut”. Cercetările arată că aproximativ două treimi dintre oameni au experimentat această stare misterioasă, care apare atunci când o situație nouă pare surprinzător de familiară.

Ce este, de fapt, déjà vu

Déjà vu este un fenomen psihologic foarte răspândit, care apare atunci când ai impresia că ai mai trăit exact momentul prezent, deși știi că acest lucru nu s-a întâmplat. Poate apărea în situații foarte obișnuite: când intri într-un loc nou, când porți o conversație sau când observi o scenă care pare incredibil de familiară.

Senzația este, de obicei, scurtă și intensă. Pentru câteva secunde, ai impresia că știi deja ce urmează să se întâmple sau că ai trecut deja prin aceeași experiență.

Specialiștii spun că deja vu este, de fapt, o iluzie a memoriei. Creierul creează o senzație de recunoaștere fără ca o amintire reală să existe.

Un fenomen mult mai comun decât credem

Cercetările din psihologie arată că între 60% și 70% dintre oameni spun că au experimentat cel puțin o dată în viață senzația de déjà vu. Acest lucru înseamnă că fenomenul este extrem de comun și face parte din modul normal în care funcționează memoria umană.

Deși experiența poate părea misterioasă sau chiar neliniștitoare, în majoritatea cazurilor este complet normală și durează doar câteva secunde.

Ce se întâmplă în creier

Studiile din neuroștiințe sugerează că déjà vu apare atunci când sistemele creierului implicate în memorie și recunoaștere funcționează temporar într-un mod neobișnuit.

Uneori, zonele creierului responsabile cu detectarea familiarității se activează din greșeală. Creierul încearcă apoi să verifice dacă există o amintire reală asociată acelei situații, dar nu găsește nimic. Rezultatul este senzația că momentul a mai fost trăit înainte.

O altă explicație vorbește despre un mic dezechilibru între procesele de recunoaștere și cele de memorie. Astfel, o experiență complet nouă poate părea familiară fără ca mintea să poată identifica sursa acestei senzații.

Există și teorii care spun că fenomenul apare atunci când două procese mentale nu sunt perfect sincronizate, iar informația este procesată cu o mică întârziere.

De ce apare mai des în anumite situații

Déjà vu poate apărea mai frecvent în anumite condiții. Cercetările arată că episoadele sunt mai probabile atunci când o persoană este obosită, stresată sau nu a dormit suficient.

De asemenea, fenomenul poate apărea atunci când creierul procesează foarte multe informații simultan sau când te afli într-un loc care seamănă cu unul pe care l-ai văzut înainte.

Un lucru interesant este că senzația apare mai des la tineri și adulți tineri, în special între 15 și 30 de ani. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, episoadele de déjà vu devin mai rare.

Este periculos?

În majoritatea cazurilor, déjà vu este complet normal și inofensiv. Specialiștii îl consideră o experiență obișnuită a memoriei umane.

Totuși, dacă apare foarte des sau este însoțit de alte simptome neurologice, fenomenul poate fi asociat uneori cu anumite afecțiuni, cum ar fi epilepsia de lob temporal. În astfel de situații este recomandată consultarea unui medic.

Fenomene asemănătoare

Déjà vu face parte dintr-o categorie mai largă de experiențe legate de memorie și percepție. Există și alte senzații similare.

De exemplu, déjà entendu descrie impresia că ai auzit deja ceva înainte. Déjà vécu este senzația că ai trăit deja întreaga situație, nu doar un moment scurt. În schimb, jamais vu este experiența opusă: ceva foarte familiar pare brusc complet necunoscut.

Teoriile care încearcă să explice misterul

Există mai multe teorii care încearcă să explice fenomenul.

Una dintre cele mai acceptate este teoria erorii de memorie, potrivit căreia creierul confundă prezentul cu o amintire. Sistemul care detectează familiaritatea se activează, dar creierul nu găsește o experiență reală în trecut.

O altă explicație este teoria întârzierii de procesare a informației. Conform acesteia, informația ajunge de două ori la creier, cu o diferență foarte mică de timp. A doua procesare este interpretată ca o amintire.

Mai există și teoria subconștientului, potrivit căreia un loc sau o situație seamănă cu ceva văzut cândva – într-un film, într-o fotografie sau într-o experiență din trecut – chiar dacă nu ne amintim conștient.

Pe internet circulă și teorii mai misterioase, precum ideea unui „glitch în realitate”, a unor amintiri din vis sau chiar a existenței universurilor paralele. Aceste explicații sunt fascinante, dar nu au dovezi științifice.

Deși pare o experiență misterioasă, déjà vu este un fenomen psihologic relativ obișnuit. Faptul că aproximativ două treimi dintre oameni au trăit această senzație arată cât de complex și surprinzător este modul în care funcționează memoria umană.

