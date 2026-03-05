Acasă » Știri » Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică

Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică

De: Paul Hangerli 05/03/2026 | 08:10
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Mircea, Costel, Andrei și Fane, sursa-pexels.com

Studiile despre comunicarea la Delfinul mare (Tursiops truncatus) arată că aceste mamifere marine folosesc sunete individuale distinctive pentru a se identifica între ele. Cercetările sugerează că fiecare delfin dezvoltă o „fluierătură-semnătură”, un tip de vocalizare care funcționează într-un mod surprinzător de asemănător cu numele la oameni.

Fluierătura-semnătură, „numele” fiecărui delfin

Comunicarea delfinilor este mult mai complexă decât s-a crezut inițial. În cazul Delfinul mare (Tursiops truncatus), cercetătorii au descoperit că fiecare individ dezvoltă o vocalizare distinctă, numită fluierătură-semnătură (signature whistle).

Aceasta este o secvență unică de frecvențe și variații sonore, care apare frecvent în interacțiunile sociale dintre delfini. Membrii grupului recunosc aceste sunete și pot identifica imediat individul care le produce. În anumite situații, delfinii pot chiar imita fluierătura altui individ pentru a-i atrage atenția sau pentru a-l chema, ceea ce face ca aceste sunete să funcționeze practic ca un identificator personal.

Cum își dezvoltă delfinii propriul „nume”

Spre deosebire de oameni, delfinii nu primesc un nume de la părinți. În primele luni de viață, puii emit diverse sunete și fluierături, iar în timp unul dintre aceste modele vocale devine stabil.

Procesul este influențat de mediul acustic și de sunetele produse de ceilalți delfini din grup. Astfel, fiecare individ ajunge să își dezvolte propria semnătură vocală, care rămâne recognoscibilă pentru tot restul vieții. Practic, delfinii își „creează” singuri numele.

Rolul numelor în viața socială a delfinilor

Fluierăturile-semnătură joacă un rol esențial în organizarea socială a acestor animale. Delfinii trăiesc în grupuri numite poduri, unde cooperarea și recunoașterea rapidă a membrilor sunt extrem de importante.

Aceste vocalizări permit identificarea individului chiar și atunci când nu este vizibil, ceea ce este esențial într-un mediu vast precum oceanul. De asemenea, ele sunt folosite pentru a restabili contactul atunci când delfinii se separă temporar. Relațiile sociale apropiate, precum cele dintre mamă și pui sau dintre parteneri de lungă durată, se bazează frecvent pe aceste semnale sonore distinctive.

Experimentele care au confirmat existența „numelor”

Un studiu realizat de cercetători de la University of St Andrews a oferit dovezi convingătoare privind modul în care funcționează aceste fluierături. Cercetătorii au înregistrat vocalizarea specifică unui delfin și au redat-o ulterior în apă, observând reacțiile animalelor.

Rezultatele au arătat că delfinul căruia îi aparținea sunetul reacționa imediat și se apropia de sursa sunetului. În schimb, ceilalți membri ai grupului aveau reacții mult mai slabe. Această diferență sugerează că delfinii recunosc sunetul specific individului, într-un mod comparabil cu reacția oamenilor atunci când își aud numele.

O memorie socială remarcabilă

Capacitatea delfinilor de a recunoaște aceste semnale este impresionantă și pe termen lung. Un studiu publicat în revista Proceedings of the Royal Society B a demonstrat că delfinii pot identifica fluierătura unui individ chiar și după mai bine de două decenii de separare.

Această performanță reprezintă una dintre cele mai lungi memorii sociale documentate la animale non-umane și evidențiază complexitatea relațiilor dintre membrii unui grup.

Delfinii pot avea chiar și „dialecte”

Pe lângă aceste „nume” individuale, cercetările arată că diferite grupuri de Delfinul mare (Tursiops truncatus) pot dezvolta tipare vocale distincte, asemănătoare dialectelor umane.

Aceste variații apar deoarece puii învață sunetele prin imitarea adulților din grup. În timp, combinațiile de sunete, frecvențele și ritmul fluierăturilor devin caracteristice unui anumit pod. Astfel, cercetătorii pot identifica uneori originea unui delfin doar analizând vocalizările sale.

Studiile acustice au arătat că populațiile din diferite regiuni ale oceanului — de exemplu din Atlantic sau Pacific — pot prezenta stiluri de comunicare distincte. Chiar și grupuri care trăiesc relativ aproape unele de altele pot avea tipare vocale diferite, sugerând existența unor identități sociale separate.

Concluzie

Deși delfinii nu folosesc nume în sensul strict uman, sistemul lor de comunicare funcționează într-un mod foarte similar. Fiecare individ are o fluierătură unică, recunoscută de ceilalți membri ai grupului și folosită pentru identificare, chemare și menținerea relațiilor sociale.

Descoperirea acestor „nume” vocale subliniază încă o dată nivelul ridicat de inteligență al delfinilor și complexitatea societăților pe care le formează în mediul marin.

CITEȘTE ȘI:  Golul marcat după doar 2,1 secunde care a intrat în istoria fotbalului. Povestea incredibilă a lui Gavin Stokes

Turnul Eiffel nu era destinat Parisului: povestea refuzului care a schimbat istoria

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Știri
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Știri
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene ...
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să ...
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu ...
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu prelungiri în țara noastră
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile ...
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco
Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust ...
Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie
Vezi toate știrile
×