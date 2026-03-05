Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică

Studiile despre comunicarea la Delfinul mare (Tursiops truncatus) arată că aceste mamifere marine folosesc sunete individuale distinctive pentru a se identifica între ele. Cercetările sugerează că fiecare delfin dezvoltă o „fluierătură-semnătură”, un tip de vocalizare care funcționează într-un mod surprinzător de asemănător cu numele la oameni.

Fluierătura-semnătură, „numele” fiecărui delfin

Comunicarea delfinilor este mult mai complexă decât s-a crezut inițial. În cazul Delfinul mare (Tursiops truncatus), cercetătorii au descoperit că fiecare individ dezvoltă o vocalizare distinctă, numită fluierătură-semnătură (signature whistle).

Aceasta este o secvență unică de frecvențe și variații sonore, care apare frecvent în interacțiunile sociale dintre delfini. Membrii grupului recunosc aceste sunete și pot identifica imediat individul care le produce. În anumite situații, delfinii pot chiar imita fluierătura altui individ pentru a-i atrage atenția sau pentru a-l chema, ceea ce face ca aceste sunete să funcționeze practic ca un identificator personal.

Cum își dezvoltă delfinii propriul „nume”

Spre deosebire de oameni, delfinii nu primesc un nume de la părinți. În primele luni de viață, puii emit diverse sunete și fluierături, iar în timp unul dintre aceste modele vocale devine stabil.

Procesul este influențat de mediul acustic și de sunetele produse de ceilalți delfini din grup. Astfel, fiecare individ ajunge să își dezvolte propria semnătură vocală, care rămâne recognoscibilă pentru tot restul vieții. Practic, delfinii își „creează” singuri numele.

Rolul numelor în viața socială a delfinilor

Fluierăturile-semnătură joacă un rol esențial în organizarea socială a acestor animale. Delfinii trăiesc în grupuri numite poduri, unde cooperarea și recunoașterea rapidă a membrilor sunt extrem de importante.

Aceste vocalizări permit identificarea individului chiar și atunci când nu este vizibil, ceea ce este esențial într-un mediu vast precum oceanul. De asemenea, ele sunt folosite pentru a restabili contactul atunci când delfinii se separă temporar. Relațiile sociale apropiate, precum cele dintre mamă și pui sau dintre parteneri de lungă durată, se bazează frecvent pe aceste semnale sonore distinctive.

Experimentele care au confirmat existența „numelor”

Un studiu realizat de cercetători de la University of St Andrews a oferit dovezi convingătoare privind modul în care funcționează aceste fluierături. Cercetătorii au înregistrat vocalizarea specifică unui delfin și au redat-o ulterior în apă, observând reacțiile animalelor.

Rezultatele au arătat că delfinul căruia îi aparținea sunetul reacționa imediat și se apropia de sursa sunetului. În schimb, ceilalți membri ai grupului aveau reacții mult mai slabe. Această diferență sugerează că delfinii recunosc sunetul specific individului, într-un mod comparabil cu reacția oamenilor atunci când își aud numele.

O memorie socială remarcabilă

Capacitatea delfinilor de a recunoaște aceste semnale este impresionantă și pe termen lung. Un studiu publicat în revista Proceedings of the Royal Society B a demonstrat că delfinii pot identifica fluierătura unui individ chiar și după mai bine de două decenii de separare.

Această performanță reprezintă una dintre cele mai lungi memorii sociale documentate la animale non-umane și evidențiază complexitatea relațiilor dintre membrii unui grup.

Delfinii pot avea chiar și „dialecte”

Pe lângă aceste „nume” individuale, cercetările arată că diferite grupuri de Delfinul mare (Tursiops truncatus) pot dezvolta tipare vocale distincte, asemănătoare dialectelor umane.

Aceste variații apar deoarece puii învață sunetele prin imitarea adulților din grup. În timp, combinațiile de sunete, frecvențele și ritmul fluierăturilor devin caracteristice unui anumit pod. Astfel, cercetătorii pot identifica uneori originea unui delfin doar analizând vocalizările sale.

Studiile acustice au arătat că populațiile din diferite regiuni ale oceanului — de exemplu din Atlantic sau Pacific — pot prezenta stiluri de comunicare distincte. Chiar și grupuri care trăiesc relativ aproape unele de altele pot avea tipare vocale diferite, sugerând existența unor identități sociale separate.

Concluzie

Deși delfinii nu folosesc nume în sensul strict uman, sistemul lor de comunicare funcționează într-un mod foarte similar. Fiecare individ are o fluierătură unică, recunoscută de ceilalți membri ai grupului și folosită pentru identificare, chemare și menținerea relațiilor sociale.

Descoperirea acestor „nume” vocale subliniază încă o dată nivelul ridicat de inteligență al delfinilor și complexitatea societăților pe care le formează în mediul marin.

CITEȘTE ȘI: Golul marcat după doar 2,1 secunde care a intrat în istoria fotbalului. Povestea incredibilă a lui Gavin Stokes

Turnul Eiffel nu era destinat Parisului: povestea refuzului care a schimbat istoria