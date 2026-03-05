Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma

Vestea că Paulo Dybala și soția sa, Oriana Sabatini, au devenit părinți pentru prima dată a făcut înconjurul lumii. Fetița cuplului, Gia, s-a născut la Roma și a adus o bucurie imensă pentru una dintre cele mai cunoscute perechi din sport și showbizul latino. Dar cine este, de fapt, Oriana Sabatini, artista argentiniană care i-a devenit parteneră de viață celebrului fotbalist?

Paulo Dybala, starul argentinian al fotbalului european

Înainte de a vorbi despre Oriana Sabatini, merită amintit cine este soțul ei, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai generației sale. Paulo Dybala este un atacant argentinian renumit pentru tehnica sa rafinată, driblingurile spectaculoase și șutul precis cu piciorul stâng.

Născut pe 15 noiembrie 1993 în Laguna Larga, Argentina, Dybala și-a început cariera profesionistă la Instituto Atlético Central Córdoba, unde a debutat foarte tânăr și a atras rapid atenția cluburilor europene.

În 2012 a făcut pasul în Europa, semnând cu US Città di Palermo, iar talentul său l-a propulsat ulterior la Juventus FC, unde a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În tricoul torinezilor a marcat peste 100 de goluri și a câștigat cinci titluri în Serie A.

Din 2022 evoluează pentru AS Roma, club unde a devenit rapid favoritul suporterilor. La nivel internațional, momentul de vârf al carierei sale a venit la FIFA World Cup 2022, când Argentina a câștigat titlul mondial, iar Dybala a marcat la loviturile de departajare în finala cu Franța.

Cine este Oriana Sabatini

În spatele succesului fotbalistului se află însă o personalitate la fel de populară ca el. Oriana Sabatini este o cântăreață, actriță și model argentinian, una dintre cele mai populare vedete tinere din America Latină.

Artista s-a născut pe 19 aprilie 1996 la Buenos Aires și provine dintr-o familie celebră. Mama ei este actrița și prezentatoarea TV Catherine Fulop, iar tatăl ei este actorul și omul de afaceri Osvaldo Sabatini.

Familia Sabatini are legături puternice și cu sportul: mătușa Orianei este celebra jucătoare de tenis Gabriela Sabatini, câștigătoarea turneului US Open 1990.

Primii pași în televiziune

Oriana Sabatini a intrat în lumea divertismentului încă din adolescență. A studiat canto, dans și actorie, pregătindu-se pentru o carieră artistică.

Publicul larg a cunoscut-o datorită rolului din serialul argentinian pentru tineri Aliados, difuzat între 2013 și 2014. Proiectul a avut un mare succes în America Latină și i-a deschis drumul spre o carieră în industria muzicală.

Cariera muzicală și succesul în pop-ul latino

După experiența din televiziune, Oriana Sabatini s-a concentrat pe muzică. În 2017 a lansat primul său single solo, Love Me Down Easy, piesă care a devenit rapid populară pe platformele de streaming.

Ulterior, artista a lansat mai multe melodii pop și latin pop, printre care Stay or Run, Luna Llena și Chin Chin.

Stilul ei muzical combină influențe pop moderne, ritmuri latino și elemente dance, iar Oriana a colaborat cu artiști internaționali și a susținut concerte în mai multe țări.

Povestea de dragoste cu Paulo Dybala

Relația dintre Oriana Sabatini și Paulo Dybala a început în 2018 și a devenit rapid una dintre cele mai urmărite povești de dragoste din lumea sportului și a divertismentului.

După câțiva ani de relație, cei doi s-au logodit în 2023 și s-au căsătorit în iulie 2024 într-o ceremonie spectaculoasă organizată lângă Buenos Aires. Evenimentul a adunat sute de invitați, printre care vedete din fotbal și showbiz.

După nuntă, Oriana s-a mutat în Italia, unde Dybala evoluează pentru AS Roma, continuând în același timp să își dezvolte cariera muzicală și proiectele din modă.

O vedetă uriașă pe rețelele sociale

Pe lângă cariera artistică, Oriana Sabatini este și o influenceriță extrem de populară. Pe Instagram are milioane de urmăritori, unde postează imagini din viața personală, proiecte muzicale și momente din viața alături de Dybala.

Popularitatea sa online i-a adus numeroase colaborări cu branduri internaționale de modă, beauty și lifestyle.

Marea veste: Oriana Sabatini și Paulo Dybala au devenit părinți

Cea mai recentă veste despre cuplu este una dintre cele mai importante din viața lor. În martie 2026, Oriana Sabatini și Paulo Dybala au devenit părinți pentru prima dată.

Fetița lor, Gia, s-a născut pe 2 martie 2026 la Spitalul Gemelli din Roma. Cei doi au confirmat vestea pe rețelele sociale și au publicat prima fotografie cu bebelușul, primind imediat mii de mesaje de felicitare din partea fanilor și a prietenilor.

Pentru Oriana Sabatini și Paulo Dybala, nașterea micuței Gia marchează începutul unui nou capitol în viața lor, transformând unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea sportului și a divertismentului într-o familie.

