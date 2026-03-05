Acasă » Știri » Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație

Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație

De: Elisa Tîrgovățu 05/03/2026 | 09:36
Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație
În ultimii ani, Alexandra Stan a devenit tot mai discretă în ceea ce privește viața personală. Cântăreața a încercat să țină relațiile la distanță de ochii curioșilor. Chiar dacă nu și-a mai expus partenerii în lumina reflectoarelor, unele gesturi au dat-o de gol pe artistă. Se pare că acum, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de toboșarul ei.

Alexandra Stan și Ștefan Oprea nu se mai ascund. Ba chiar mai mult de atât, cei doi au început să se afișeze împreună mai ales în mediul online. Îndrăgostiții formează acum o echipă și pe scenă, dar și în viața de zi cu zi.

Cântăreața este cunoscută pentru relațiile tumultoase pe care le-a avut de-a lungul timpului. Alexandra Stan a mărturisit că, pe lângă episodul violent cu fostul ei manager, Marcel Prodan, a mai fost victima abuzului fizic. Artista a recunoscut că un fost iubit a lovit-o și a dat-o afară din casă. Vedeta a susținut că a trecut prin toate formele abuzului, nu doar fizic.

Agresiuni recurente

În 2013, Alexandra Stan a fost bătută de fostul său manager, Marcel Prodan, procovându-i leziuni care au necesitat internarea în spital. Imaginile în care artista apărea cu vânătăi pe față au șocat opinia publică și au atras atenția asupra abuzurilor la care sunt supuse femeile. Din nefericire, pentru cunoscuta cântăreață, episodul cu Marcel Prodan nu a fost singurul de acest fel, fiind agresată și de un alt fost partener.

„Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional (n.r. să treacă prin abuzuri). Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat.

Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat. M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu”, a declarat Alexandra Stan.

