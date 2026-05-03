Tragedie în Vrancea. Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă

De: Andreea Stăncescu 03/05/2026 | 23:33
Un copil de patru ani a fost găsit fără viață

O tragedie s-a petrecut duminică după-amiază în Suraia, unde un copil de doar patru ani și jumătate și-a pierdut viața după ce a fost dat dispărut pentru o perioadă scurtă de timp. Micuțul se afla în vizită la o locuință din comună, iar la un moment dat a plecat singur, fără ca cei din jur să observe imediat direcția în care s-a îndreptat. Mai târziu, trupul lui a fost găsit în apă, iar medicii au încercat să-l salveze. 

Tragedie fără margini într-o comună din județul Vrancea. Alarma a fost dată de mama copilului, care a sunat la autorități în jurul orei 15:25, după ce nu a mai reușit să îl găsească. În urma apelului, mai multe echipe de intervenție au fost mobilizate rapid.

Polițiști, jandarmi și pompieri, alături de reprezentanți ai autorităților locale și voluntari, au început căutările în zonă, încercând să acopere cât mai repede perimetrul din apropiere.

Sursa foto: Pixabay
Trupul copilului a fost găsit în apă

După aproximativ o oră de căutări, copilul a fost descoperit într-o baltă neamenajată, aflată la o distanță de aproximativ un kilometru de locul unde fusese văzut ultima dată. Acesta a fost scos imediat din apă, iar persoanele aflate la fața locului au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajului medical.

Din păcate, cadrele medicale ajunse la intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au fost nevoite să declare decesul. Trupul copilului a fost transportat ulterior la Serviciul de Medicină Legală din județul Vrancea, pentru a se stabili cu exactitate cauza morții.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs această tragedie.

Vedeta care a mărturisit că tatăl ei e mort de 30 de ani, dar încă vorbește cu el: „Avem conversații interesante"
Goldie Hawn face dezvăluiri neașteptate. „Primesc roluri proaste, nu vreau să joc doar de dragul de a juca"
Lidia Fecioru, ritualul care „deschide robinetul banilor". Obiectul banal pe care trebuie să-l ai în portofel
El este Ionuț, fotbalistul care a murit în accidentul din Câmpulung. O fetiță de trei ani a rămas orfană de tată
Premieră la Survivor 2026: 3 concurenți, la duel! Știm cine a fost eliminat
Cine este, de fapt, bărbatul influent din viața Andreei Bostănică. "Ruta secretă" spre Dubai a oligarhului rus se intersectează periculos cu drumurile influenceriței
