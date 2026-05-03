Doliu în politica din România. A murit după un accident teribil

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 10:03
Fost lider UDMR, mort la 71 de ani

Un tragic accident a avut loc în Cluj. Un fost lider executiv UDMR s-a stins din viață, după ce a avut un accident cu un tractor. Fostul politician avea 71 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de Kelemen Hunor pe rețelele de socializare.

Un fost lider executiv UDMR și-a pierdut viața în urma unui accident teribil. Acesta s-a petrecut chiar în reședința sa din satul Corneni din Cluj. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Vestea că fostul politician nu se mai află printre noi a fost făcută în mediul online de Kelemen Hunor. Vizibil afectat, a publicat un mesaj plin de durere și recunoștință față de prietenul său.

Comunitatea satului Corneni și nu numai este îndoliată. Un accident nefericit a dus la pierderea fostului lider executiv UDMR, Takacs Csaba. Acesta se afla la reședința sa, atunci când a avut loc un tragic incident cu un tractor. Echipajele medicale au ajuns la fața locului, dar nu i-au mai putut salva viața.

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puține momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniș, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor. Forțele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea atașat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat, a transmis, vineri, ISU Cluj.

De asemenea, anunțul despre moartea lui Takacs Csaba a fost făcut de Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook. Politicianul a transmis un mesaj emoționant.

A fost marele martor al unor vremuri mari, făuritorul istoriei, eternul președinte executiv al UDMR, președintele Fundației Communitas, și mai ales inima comunității noastre, conștiința Federației noastre. El a fost tovarășul nostru etern în luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele, a transmis Kelemen Hunor.

În plus, bărbatul a mai adăugat că îi mulțumește fostului politician pentru ce i-a fost în toți acești ani, mai ales mentor, prieten, dar și un om de la care a învățat atât de multe.

