Cauza morții lui Patrick Muldoon a fost publicată. Ce a dus la decesul actorului din „Melrose Place”

De: Daniel Matei 30/04/2026 | 12:41
Sursa foto: Profimedia

Cauza morții actorului Patrick Muldoon a fost făcută publică. Starul, cunoscut publicului din România pentru rolul său din serialul „Melrose Place”, a murit pe 19 aprilie în urma unui infarct miocardic, potrivit certificatului de deces consultat de presa americană.

Documentul, consultat de PEOPLE, mai menționează embolia pulmonară și coagulopatia ereditară drept cauze subiacente. Coagulopatia este o afecțiune genetică ce afectează modul în care organismul formează cheaguri de sânge. Embolia pulmonară apare atunci când un cheag de sânge blochează fluxul către o arteră din plămâni, conform explicațiilor oferite de Mayo Clinic.

Potrivit certificatului de deces, trupul neînsuflețit al lui Patrick Muldoon a fost incinerat marți, 28 aprilie. Documentul îl menționează ca având ocupația de actor și producător.

Managerul lui Patrick Muldoon confirmase anterior decesul acestuia într-o declarație pentru Variety, precizând că actorul a murit subit duminică, 19 aprilie. Moartea sa neașteptată a survenit în urma unui infarct, potrivit informațiilor publicate la acel moment de Deadline Hollywood.

Cu doar două zile înainte de moarte, Patrick Muldoon a publicat un mesaj pe Instagram în care își exprima entuziasmul față de noul său proiect. Este vorba despre thrillerul polițist „Kockroach”, în care joacă Chris Hemsworth și Taron Egerton. Muldoon figura ca producător executiv al proiectului.

„Sunt foarte încântat să fac parte din acest proiect incredibil, KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin”, a scris actorul în descrierea postării.

Patrick Muldoon a devenit cunoscut în special pentru rolul lui Austin Reed din serialul Days of Our Lives, pe care l-a interpretat între 1992 și 1995, revenind ulterior în același rol în 2011, după o pauză de 16 ani.

Actorul a jucat, de asemenea, rolul lui Richard Hart în Melrose Place, unde a apărut timp de trei sezoane, până în 1996. Printre alte apariții notabile se numără trei episoade în Saved by the Bell, precum și interpretarea personajului Zander Barcalow în filmul cult din 1997 Starship Troopers.

Iți recomandăm
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles
Showbiz internațional
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles
Meghan Markle, confesiuni despre „cei mai dificili 7 ani din viață”. Mesajul cu tentă astrologică a stârnit controverse
Showbiz internațional
Meghan Markle, confesiuni despre „cei mai dificili 7 ani din viață”. Mesajul cu tentă astrologică a stârnit controverse
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
Mediafax
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit...
Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul a fost adoptată de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă
Gandul.ro
Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul a fost adoptată de Guvern. Ce...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Sorin Ovidiu Vîntu, în centrul valului „Roexit” de pe TikTok. Sociolog: „Sunt români care nu se simt ascultați”
Adevarul
Sorin Ovidiu Vîntu, în centrul valului „Roexit” de pe TikTok. Sociolog: „Sunt români...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă?...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul a fost adoptată de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă
Gandul.ro
Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul a fost adoptată de Guvern. Ce categorii de...
