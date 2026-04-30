Cauza morții lui Patrick Muldoon a fost publicată. Ce a dus la decesul actorului din „Melrose Place”

Cauza morții actorului Patrick Muldoon a fost făcută publică. Starul, cunoscut publicului din România pentru rolul său din serialul „Melrose Place”, a murit pe 19 aprilie în urma unui infarct miocardic, potrivit certificatului de deces consultat de presa americană.

Documentul, consultat de PEOPLE, mai menționează embolia pulmonară și coagulopatia ereditară drept cauze subiacente. Coagulopatia este o afecțiune genetică ce afectează modul în care organismul formează cheaguri de sânge. Embolia pulmonară apare atunci când un cheag de sânge blochează fluxul către o arteră din plămâni, conform explicațiilor oferite de Mayo Clinic.

Potrivit certificatului de deces, trupul neînsuflețit al lui Patrick Muldoon a fost incinerat marți, 28 aprilie. Documentul îl menționează ca având ocupația de actor și producător.

Cauza morții actorului Patrick Muldoon

Managerul lui Patrick Muldoon confirmase anterior decesul acestuia într-o declarație pentru Variety, precizând că actorul a murit subit duminică, 19 aprilie. Moartea sa neașteptată a survenit în urma unui infarct, potrivit informațiilor publicate la acel moment de Deadline Hollywood.

Cu doar două zile înainte de moarte, Patrick Muldoon a publicat un mesaj pe Instagram în care își exprima entuziasmul față de noul său proiect. Este vorba despre thrillerul polițist „Kockroach”, în care joacă Chris Hemsworth și Taron Egerton. Muldoon figura ca producător executiv al proiectului.

„Sunt foarte încântat să fac parte din acest proiect incredibil, KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin”, a scris actorul în descrierea postării.

Patrick Muldoon a devenit cunoscut în special pentru rolul lui Austin Reed din serialul Days of Our Lives, pe care l-a interpretat între 1992 și 1995, revenind ulterior în același rol în 2011, după o pauză de 16 ani.

Actorul a jucat, de asemenea, rolul lui Richard Hart în Melrose Place, unde a apărut timp de trei sezoane, până în 1996. Printre alte apariții notabile se numără trei episoade în Saved by the Bell, precum și interpretarea personajului Zander Barcalow în filmul cult din 1997 Starship Troopers.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani

Justin Theroux a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a născut un băiețel