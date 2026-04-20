Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Justin Theroux a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a născut un băiețel

Justin Theroux a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a născut un băiețel

De: Daniel Matei 20/04/2026 | 12:39
Sursa foto: Profimedia

Justin Theroux a devenit tată pentru prima dată. Actorul, în vârstă de 54 de ani, și soția sa, Nicole Brydon Bloom, au dezvăluit pe Instagram, sâmbătă, că au devenit părinți pentru prima dată.

Nicole a adus pe lume un băiețel al cărui nume nu a fost încă făcut public. Bloom, în vârstă de 32 de ani, și Theroux au anunțat vestea alături de o fotografie alb-negru în care proaspătul tată își ține fiul la piept, în timp ce nou-născutul pare să doarmă. Bebelușul poartă un body deschis la culoare și este acoperit cu o păturică, scrie PEOPLE.

„A venit pe lume! Suntem atât de îndrăgostiți!”, au scris cei doi în descrierea postării comune.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nicole Brydon Bloom (@n.brydonbloom)

Fotografia apare la aproximativ două luni după ce cuplul a organizat un baby shower pentru a sărbători venirea pe lume a copilului lor. O sursă a declarat pentru People la acel moment că a fost o „petrecere intimă”, care a fost „perfectă” pentru viitorii părinți.

„În locul unui baby shower tradițional, au ales o întâlnire mai intimă. A fost perfect. Nicole arăta superb. Amândoi păreau foarte fericiți. Invitații s-au bucurat de cocktailuri și gustări ușoare”, a declarat sursa.

În decembrie, People a confirmat că Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom așteaptă primul lor copil împreună, după ce vedeta din „Paradise” a apărut pe covorul roșu la premiera sezonului 2 din „Fallout”. La acel eveniment, Bloom a fost fotografiată în timp ce își expunea burtica de gravidă.

Nicole Brydon Bloom și Justin Theroux s-au căsătorit în martie 2025. Bloom și actorul din „American Psycho” au alimentat inițial zvonurile despre o posibilă relație în februarie 2023, când au fost surprinși împreună la un eveniment Netflix.

Câteva luni mai târziu, în august, cei doi au fost fotografiați în timp ce se sărutau în timpul unei întâlniri romantice. Cuplul și-a făcut ulterior debutul pe covorul roșu la petrecerea Vanity Fair Oscars Party 2024, purtând ținute negre.

Presa a scris despre logodna lor în august 2024. Theroux a cerut-o în căsătorie în Italia.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe ...
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?!?
Cât costă un bilet pentru autobuzele turistice din București. Suma piperată pe care turiștii o scot ...
Cât costă un bilet pentru autobuzele turistice din București. Suma piperată pe care turiștii o scot din buzunare
Delia Salchievici, adevărul despre conflictul cu Bettyshor. Strategia care a eliminat-o de la Desafio: ...
Delia Salchievici, adevărul despre conflictul cu Bettyshor. Strategia care a eliminat-o de la Desafio: „A fost o oarecare gelozie din partea ei”
De ce nu a participat Cristi Borcea la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Unde a fost afaceristul: „O ...
De ce nu a participat Cristi Borcea la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Unde a fost afaceristul: „O durere foarte mare”
Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir
Satul ca-n Olanda din România, de unde poți cumpăra lalele negre. Cât costă un fir
Andreea Popescu nu se lasă! Cum s-a filmat în duș, ca să-l facă gelos pe Dan Alexa
Andreea Popescu nu se lasă! Cum s-a filmat în duș, ca să-l facă gelos pe Dan Alexa
Vezi toate știrile