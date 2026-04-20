Umilința trăită de Meghan Markle. Nu a reușit să vândă nici măcar câteva sute de bilete

De: Daniel Matei 20/04/2026 | 07:50
Ultima inițiativă profesională a lui Meghan Markle pare să nu se ridice la nivelul așteptărilor, după ce fosta membră a familiei regale nu a reușit să ocupe locurile disponibile la un eveniment organizat la un retreat de wellness în Australia, cu o capacitate de 300 de persoane, în ciuda unei campanii de vânzări intensificate în ultimul moment.

Potrivit Radar Online, Meghan spera să obțină câștiguri consistente printr-o sesiune de tip „întrebări și răspunsuri adresată fanilor dispuși să plătească sume de ordinul miilor de dolari pentru a participa la evenimentul intitulat „Her Best Life”, însă, cu doar o zi înainte de lansare, biletele continuau să fie disponibile.

Gazda și organizatoarea Gemma O’Neill a anunțat pe Instagram că mai există „disponibilitate de ultim moment” pentru eveniment, care debutează pe 17 aprilie la hotelul InterContinental Coogee Beach din Sydney.

„Dacă vrei să prinzi un loc final la evenimentul nostru, trimite-ne acum un mesaj privat”, a îndemnat managerul de talente, deși biletele erau puse în vânzare încă din 10 martie.

Ea a precizat, de asemenea, că hotelul mai dispune de camere „single”, după ce inițial erau oferite doar camere duble, în care participantele urmau să împartă spațiul cu necunoscuți.

Prețurile ridicate nu par să fi fost reduse, un bilet „early bird” costând 1.930 de dolari, iar un loc VIP ajungând la 2.288 de dolari. Pentru acest tarif, participanții beneficiază de o poziție mai apropiată de scenă pentru sesiunea de tip Q&A susținută de Meghan Markle, precum și de o fotografie de grup cu fosta actriță.

Meghan nu va participa la alte activități din cadrul evenimentului, precum yoga, workshop-uri, sesiuni de sound healing sau cina de gală, mai notează sursa citată.

Soțul lui Markle, prințul Harry, s-a confruntat cu o situație similară, după ce nu a reușit să vândă toate locurile la un summit dedicat sănătății mintale la locul de muncă, unde a fost principalul invitat, pe 16 aprilie. Ducele a susținut o prezentare în cadrul InterEdge Summit, un eveniment cu taxă, desfășurat la Melbourne, iar fotografii din sală au surprins mese aparent neocupate, cu locuri libere în public.

Biletele au fost puse în vânzare la jumătatea lunii martie, la prețuri ridicate, de 2.378 de dolari pentru pachetul Platinum și 1.978 de dolari pentru pachetul Gold. Ulterior, organizatorii au redus prețurile la jumătate, anunțând pe 6 aprilie introducerea unui pachet „Delegate” de 997 de dolari sau a unei opțiuni de participare virtuală de 498 de dolari. Prima variantă oferea în continuare acces fizic la discursul susținut de Prințul Harry.

