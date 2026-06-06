Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți

Un vas de pescuit sub pavilion turcesc s‑a scufundat în Marea Neagră după ce a fost atacat în apropiere de Crimeea, în zona Sevastopol. Un marinar a murit, iar alți patru membri ai echipajului au fost răniți în incident, potrivit anunțului făcut de Garda de Coastă a Turciei.
Nava se afla în larg vineri, când a fost lovită și a început să ia apă. Echipajul a cerut ajutor, iar o altă ambarcațiune de pescuit a reușit să îi evacueze pe supraviețuitori înainte ca vasul să se scufunde complet.
Cei patru răniți au fost preluați ulterior de o navă a Gărzii de Coastă turce și transportați spre provincia Kastamonu, unde au ajuns la spital. Marinarul aflat în stare critică a murit în timpul transferului.
„Din nefericire, unul dintre pescarii răniți, care era în stare critică, a murit în timpul evacuării”, a transmis Garda de Coastă.
Autoritățile medicale au precizat că rănile au fost provocate de șrapnel, iar unul dintre pescari a avut nevoie de o intervenție chirurgicală minoră chiar la bordul navei de salvare. Doi dintre răniți sunt în stare stabilă, în timp ce ceilalți doi au leziuni mai grave.
Atacul nu a fost revendicat până în acest moment. De la începutul războiului din Ucraina, incidentele care implică nave civile în Marea Neagră s‑au înmulțit, iar Ankara a condamnat în repetate rânduri atacurile cu drone asupra ambarcațiunilor din zonă, avertizând asupra riscurilor pentru navigație și mediu.
Garda de Coastă turcă a transmis condoleanțe familiei marinarului decedat și a urat însănătoșire grabnică răniților.
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