Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți

Un vas de pescuit sub pavilion turcesc s‑a scufundat în Marea Neagră după ce a fost atacat în apropiere de Crimeea, în zona Sevastopol. Un marinar a murit, iar alți patru membri ai echipajului au fost răniți în incident, potrivit anunțului făcut de Garda de Coastă a Turciei.

Nava se afla în larg vineri, când a fost lovită și a început să ia apă. Echipajul a cerut ajutor, iar o altă ambarcațiune de pescuit a reușit să îi evacueze pe supraviețuitori înainte ca vasul să se scufunde complet.

Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac

Cei patru răniți au fost preluați ulterior de o navă a Gărzii de Coastă turce și transportați spre provincia Kastamonu, unde au ajuns la spital. Marinarul aflat în stare critică a murit în timpul transferului.

„Din nefericire, unul dintre pescarii răniți, care era în stare critică, a murit în timpul evacuării”, a transmis Garda de Coastă.

Autoritățile medicale au precizat că rănile au fost provocate de șrapnel, iar unul dintre pescari a avut nevoie de o intervenție chirurgicală minoră chiar la bordul navei de salvare. Doi dintre răniți sunt în stare stabilă, în timp ce ceilalți doi au leziuni mai grave.

Sunt morți și răniți

Atacul nu a fost revendicat până în acest moment. De la începutul războiului din Ucraina, incidentele care implică nave civile în Marea Neagră s‑au înmulțit, iar Ankara a condamnat în repetate rânduri atacurile cu drone asupra ambarcațiunilor din zonă, avertizând asupra riscurilor pentru navigație și mediu.

Garda de Coastă turcă a transmis condoleanțe familiei marinarului decedat și a urat însănătoșire grabnică răniților.

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