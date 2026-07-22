Daniela Florea, o badantă de 36 de ani, găsită moartă în apartamentul său din Italia. Alarma a fost dată de un prieten

O româncă de 36 de ani a fost descoperită fără viață în apartamentul în care locuia, în Torino, după ce nu se mai prezentase de câteva zile la familia unde lucra ca îngrijitoare.

Presa locală notează că femeia, identificată drept Daniela Florea, nu mai răspunsese nici prietenilor, nici angajatorilor, ceea ce a dus la declanșarea unui apel la autorități.

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Un prieten, îngrijorat că Daniela lipsea de la serviciu și nu mai putea fi contactată, a cerut intervenția echipelor de urgență. Pompierii au fost nevoiți să forțeze ușa locuinței, iar în interior au găsit trupul femeii, aflat deja într-o stare avansată de descompunere.

La fața locului au ajuns polițiștii și medicul legist, însă cauza morții nu este deocamdată stabilită. Procurorul a dispus efectuarea autopsiei, care urmează să clarifice circumstanțele în care românca și-a pierdut viața. Criminaliștii au făcut cercetarea în apartament, iar cazul a fost preluat de brigada mobilă din Torino.

Românca era de negăsit de câteva zile

Vecinii au declarat că nu știau prea multe despre femeia care locuia la etajul al treilea. Deși mirosul din apartament devenise puternic, aceștia spun că nu au realizat ce se întâmplase.

„Nu o cunoșteam pe această femeie. Știu că locuia aici de aproximativ un an. Din când în când am văzut un copil, poate fiul ei. Uneori venea și mama ei. Am văzut o singură dată și un câine mic, alb”, a povestit o vecină.

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