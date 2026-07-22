Acasă » Știri » Daniela Florea, o badantă de 36 de ani, găsită moartă în apartamentul său din Italia. Alarma a fost dată de un prieten

Daniela Florea, o badantă de 36 de ani, găsită moartă în apartamentul său din Italia. Alarma a fost dată de un prieten

De: David Ioan 22/07/2026 | 23:20
Daniela Florea, o badantă de 36 de ani, găsită moartă în apartamentul său din Italia. Alarma a fost dată de un prieten
Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O româncă de 36 de ani a fost descoperită fără viață în apartamentul în care locuia, în Torino, după ce nu se mai prezentase de câteva zile la familia unde lucra ca îngrijitoare.

Presa locală notează că femeia, identificată drept Daniela Florea, nu mai răspunsese nici prietenilor, nici angajatorilor, ceea ce a dus la declanșarea unui apel la autorități.

O badantă de 36 de ani a fost gasită moartă în apartamenul său din Italia

Un prieten, îngrijorat că Daniela lipsea de la serviciu și nu mai putea fi contactată, a cerut intervenția echipelor de urgență. Pompierii au fost nevoiți să forțeze ușa locuinței, iar în interior au găsit trupul femeii, aflat deja într-o stare avansată de descompunere.

La fața locului au ajuns polițiștii și medicul legist, însă cauza morții nu este deocamdată stabilită. Procurorul a dispus efectuarea autopsiei, care urmează să clarifice circumstanțele în care românca și-a pierdut viața. Criminaliștii au făcut cercetarea în apartament, iar cazul a fost preluat de brigada mobilă din Torino.

Românca era de negăsit de câteva zile

Vecinii au declarat că nu știau prea multe despre femeia care locuia la etajul al treilea. Deși mirosul din apartament devenise puternic, aceștia spun că nu au realizat ce se întâmplase.

„Nu o cunoșteam pe această femeie. Știu că locuia aici de aproximativ un an. Din când în când am văzut un copil, poate fiul ei. Uneori venea și mama ei. Am văzut o singură dată și un câine mic, alb”, a povestit o vecină.

CITEŞTE ŞI: Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz

Doliu în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Va cere Jador despăgubiri după concertul anulat din Torino? Artistul spune adevărul: ”Dânsul nu este la prima abatere în care nu plătește artiști”
Știri
Va cere Jador despăgubiri după concertul anulat din Torino? Artistul spune adevărul: ”Dânsul nu este la prima abatere…
Marco Rubio, secretarul de stat al Americii, deranjat că a fost menționat în dosarul fraților Tate: ”Nu cunosc detaliile”
Știri
Marco Rubio, secretarul de stat al Americii, deranjat că a fost menționat în dosarul fraților Tate: ”Nu cunosc…
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Mediafax
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește...
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva Parlamentul și ce înseamnă activarea întregului mecanism, explicat de doi experți
Gandul.ro
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară din Grecia: „Am făcut bagajele și am plecat”
Adevarul
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară...
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
Digi24
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea....
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect fără precedent
Mediafax
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Click.ro
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că trădează țara pentru orgolii
Digi 24
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că...
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
Digi24
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva Parlamentul și ce înseamnă activarea întregului mecanism, explicat de doi experți
Gandul.ro
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva Parlamentul și...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Va cere Jador despăgubiri după concertul anulat din Torino? Artistul spune adevărul: ”Dânsul nu ...
Va cere Jador despăgubiri după concertul anulat din Torino? Artistul spune adevărul: ”Dânsul nu este la prima abatere în care nu plătește artiști”
Marc Anthony, tată pentru a opta oară! Soția lui, Nadia Ferreira, a născut o fetiță pentru care ...
Marc Anthony, tată pentru a opta oară! Soția lui, Nadia Ferreira, a născut o fetiță pentru care au ales un nume interesant
Una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei din Italia vrea să obțină cetățenia rusă. „Nu ...
Una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei din Italia vrea să obțină cetățenia rusă. „Nu ne putem renega originile”
Marco Rubio, secretarul de stat al Americii, deranjat că a fost menționat în dosarul fraților Tate: ...
Marco Rubio, secretarul de stat al Americii, deranjat că a fost menționat în dosarul fraților Tate: ”Nu cunosc detaliile”
Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”
Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”
Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile ...
Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile au deschis o anchetă
Vezi toate știrile