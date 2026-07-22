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Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”

De: David Ioan 22/07/2026 | 22:23
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Jador a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show pentru a explica pe larg motivele reale din spatele anulării concertului de la Torino, un eveniment pentru care publicul își cumpărase bilete și îl aștepta în fața scenei.

Artistul declarase anterior pentru CANCAN.RO că a fost intimidat și amenințat chiar înainte să urce pe scenă și îl acuză pe organizator că a încercat să îl determine să cânte fără să își primească onorariul. (VEZI AICI DETALII)

Jador, noi dezvăluiri 

În emisiune, Jador a detaliat că, în loc să fie preluat de organizator, dus la hotel și apoi escortat la eveniment – cum se procedează în mod normal – a fost întâmpinat de trei indivizi, dintre care doi au venit direct la mașină și au început să vorbească agresiv.

Al treilea, cel care ar fi trebuit să se ocupe de tot, nu a făcut nimic. Artistul spune că unul dintre acești oameni îl amenința de jumătate de an, iar întâlnirea față în față, fix înainte de concert, l-a destabilizat complet:

„Eu când l-am văzut la ușă, i-am zis ce cauți aici? Și el a folosit niște apelative mai triviale, pe care nu pot să le reproduc.”

Situația a degenerat rapid, mașina a fost trasă, au existat jigniri, iar Jador a decis pe loc:

„Eu nu cânt în condițiile astea.”

Artistul povestește că nu i-a fost frică de acel individ în mod direct, ci de faptul că în jurul lui erau zece oameni care îl presau, îl atingeau, îl ridicau, îl blocau.

„M-au luat pe sus, omule.”

A reușit să plece doar pentru că o familie prezentă acolo l-a băgat în mașină și l-a scos din zona de conflict. Carabinierii, deși anunțați, nu au apărut la timp. Jador a încercat ulterior să revină la concert, fără să mai ceară niciun ban:

„Hai să cântăm și ne vedem de treabă.”

Manelistul a explicat de ce nu a mai cântat la Torino

Managerul a sunat organizatorul, dar telefonul era închis. O altă doamnă implicată în eveniment i-a transmis că nu e sigur să se întoarcă, pentru că agresorii erau încă acolo, agitați. În tot acest timp, publicul îl aștepta, fără să știe ce se întâmplă în spate. Organizatorii au anunțat „probleme personale”, iar oamenii au început să trimită mesaje sfâșietoare:

„Eu am venit și am leucemie. Am stat pe o bancă șapte ore.”

Jador spune că pentru acești oameni ar fi vrut să revină, dar nu i s-a permis. Artistul bănuiește că tot scandalul ar fi fost provocat pentru ca el să nu mai urce pe scenă și organizatorii să rămână cu banii:

„Părerea mea e că au făcut lucrurile astea ca să nu mai urc eu, că mai era o oră de festival și să nu îmi dea mie banii și să rămână cu banii în buzunar.”

În discuția cu Dan Capatos, Jador a vorbit și despre modul în care vede el violența, amenințările și ideea de a depune plângeri. Artistul recunoaște că a fost șantajat:

„Mă amenințau. Să scoată de la mine niște bani cu niște chestii de-astea, de şantaj.”

Cu toate acestea, refuză să răspundă cu aceeași monedă. Spune că nu poate să trimită pe nimeni la închisoare, chiar dacă i-a făcut rău:

„Nu poate să greșească niciun om pe fața Pământului atât de tare, încât eu să nu pot să-l iert.”

Dan Capatos l-a avertizat că această atitudine îl poate pune în pericol, dar Jador rămâne ferm: el nu vrea să răspundă răului cu rău. Totuși, recunoaște că a învățat o lecție dură: nu mai pleacă niciodată fără contract, fără pază și fără proceduri clare.

„Eu nu umblu cu pază după mine. Dar uite că sunt oameni care m-ar lovi doar ca să se laude apoi că l-au bătut pe Jador.”

Artistul spune că nu vrea să se transforme într-un om escortat de bodyguarzi, dar acceptă că masele mari de oameni pot scăpa de sub control. În final, Jador a subliniat că nu vrea scandal, nu vrea răzbunare, ci doar ca astfel de situații să nu se mai repete.

„Așa trăiesc eu în pace cu mine.”

Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI:

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