Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile au deschis o anchetă

Daniel Siad, un recrutor de modele asociat timp de mai mulți ani cu Jeffrey Epstein, a fost găsit mort în locuința sa din apropierea Parisului. Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, era vizat de o anchetă în Franța pentru acuzații de trafic de persoane și viol, pe care le-a negat în mod constant.

Potrivit The Guardian, trupul lui Siad a fost descoperit luni seară în locuința sa din Colombes, o suburbie a Parisului. Procurorii francezi au anunțat că au deschis o investigație pentru stabilirea cauzei decesului și că va fi efectuată o autopsie.

Numele lui Daniel Siad apărea de peste 1.000 de ori în documentele privind cazul Jeffrey Epstein, declasificate în acest an de Departamentul de Justiție al SUA. Anchetatorii susțin că acesta a menținut legătura cu Epstein timp de mai bine de un deceniu și că a recrutat tinere din mai multe țări pentru presupuse castinguri de modelling.

Un fost model, care a dat o declarație la poliție în luna iunie, în cadrul anchetei care îl viza pe Siad, a declarat pentru BBC că moartea acestuia înseamnă că informațiile pe care le-ar fi putut deține despre Epstein sunt acum pierdute.

„O verigă importantă a lanțului tocmai a dispărut fără urmă, fără să fi existat măcar posibilitatea de a obține informațiile pe care Daniel Siad le-ar fi putut deține, având în vedere că nu a fost niciodată audiat. […] S-a pierdut prea mult timp… și acesta este încă un mod prin care pistele se răcesc. Sper să nu fim nevoiți să așteptăm încă șapte ani pentru ca locuința sa să fie percheziționată, deși cred că este deja prea târziu”, a spus ea.

Al doilea apropiat al lui Jeffrey Epstein care moare la Paris

Moartea lui Daniel Siad survine la patru ani după decesul lui Jean-Luc Brunel, un alt agent de modele apropiat de Jeffrey Epstein. Brunel a fost găsit spânzurat în celula sa dintr-o închisoare din Paris, în 2022, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de agresiune și hărțuire a unor minori. Acesta a negat, la rândul său, toate acuzațiile.

Avocata lui Daniel Siad a declarat că acesta nu fusese pus oficial sub acuzare și că și-a susținut nevinovăția până în ultimele clipe. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi suferit un infarct, însă autoritățile franceze așteaptă rezultatele autopsiei înainte de a stabili cauza oficială a morții.

CITEȘTE ȘI:

Bill Gates face noi mărturisiri în legătură cu Jeffrey Epstein. Miliardarul spune că acesta a încercat să îl șantajeze

Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew. Unul dintre cele mai cunoscute teatre din Londra nu va mai purta numele Ducelui de York